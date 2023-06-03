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    Тормозной путь через всю площадь. Появилось видео страшного ДТП на Софийской

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    76 комментариев

    Сплошной утренний поток спешащих по своим делам автомобилистов утром 3 июня разбил грузовик, вылетевший на встречную полосу. Момент страшной аварии попал на видео.

    На записи виден момент начала ДТП: грузовой «Ивеко» влетает во встречный поток.

    В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография тормозного пути, оставшегося после страшной аварии. Изображение в редакцию прислала читательница.

    «На фото — первые минуты после аварии», — написала Юлия.

    Фото: читательница «Фонтанки» Юлия
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    Авария, напомним, произошла в девятом часу утра субботы. По предварительной информации, водитель «Ивеко» выехал на встречную полосу и протаранил не менее 10 автомобилей. Очевидцы отмечали, что у грузовика, вероятно, возникли проблемы с тормозами. По последним данным, травмы получили 11 человек, среди которых двое детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Фото: читательница «Фонтанки» Юлия

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    Комментарии 76

    Гость03 Июн 2023 в 13:39
    там Беллебердина так фин вроде снёс на Н.Г., (первого сов./ленинградского покорителя Джомолунгмы)..
    и как раньше Татры песок с 13- го причала возили под 100км/ч: движа такого не было( где вы 4, 9, 13 парки)
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:32
    Не надо быть Байденом чтобы увидеть очевидное - отказали тормоза! Еще и гружёный! Ибо не самосвал а конченное г! Ибо экномят на транспорте , строя то дороги то дома и продавая потом за бешенные бабки !!
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:30
    тормоза тормозами,руль для чего крутил?
    +1−0
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