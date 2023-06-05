Арестован водитель грузовика, таранивший машины на Софийской. Он не прошёл проверку на наркотики

Фрунзенский райсуд Петербурга заключил под стражу водителя грузовика, которого полицейское следствие видит виновником массовой аварии на Софийской улице. Судя по результатам экспертиз, в момент ДТП он был под воздействием запрещённого.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 5 июня, Арсен Магамедалиев просил любую меру, не связанную с лишением свободы и изоляцией от больного отца и семьи, в которой он единственный кормилец. Мужчина заверял, что скрываться от следствия в его планы не входит. Он раскаивается и готов возмещать ущерб пострадавшим.

