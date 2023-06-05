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    Арестован водитель грузовика, таранивший машины на Софийской. Он не прошёл проверку на наркотики

    12 комментариев

    Фрунзенский райсуд Петербурга заключил под стражу водителя грузовика, которого полицейское следствие видит виновником массовой аварии на Софийской улице. Судя по результатам экспертиз, в момент ДТП он был под воздействием запрещённого.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 5 июня, Арсен Магамедалиев просил любую меру, не связанную с лишением свободы и изоляцией от больного отца и семьи, в которой он единственный кормилец. Мужчина заверял, что скрываться от следствия в его планы не входит. Он раскаивается и готов возмещать ущерб пострадавшим.

    Убедить суд не удалось. Магамедалиеву предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения и с причинением тяжкого вреда здоровью.

    По версии следствия, утром 3 июня за рулём грузового самосвала «Ивеко» он ехал в наркотическом опьянении и на скорости в 40–45 км/ч на Софийской улице протаранил попутный «Опель», затем ещё десять машин уже на встречной полосе.

    Тяжёлые травмы получили водитель и две пассажирки «УАЗ Патриот». Ещё девять человек, в том числе двое детей, уехали в больницу с травмами различной степени тяжести. «Фонтанка» показывала момент ДТП. По данным комздрава, на следующий день после аварии двое оставались в реанимации.

    Очевидцы предполагали, что у грузовика отказали тормоза. После задержания Магамедалиев говорил о том же. Суд арестовал его до 1 августа.

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    Комментарии 12

    Гость05 Июн 2023 в 19:46
    От того, что он не прошел наркотест у грузовика отказали тормоза
    +0−0
    Slava_Rossii205 Июн 2023 в 19:22
    Положительный тест будет даже при наличии микродозы наркотика в крови, ибо минимального порога, как с алкоголем, не существует.
    Этот наркотик может остаться в организме даже от приёма наркосодержащих лекарств за месяц до освидетельствования.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:22
    Ну где комментаторы, топившие за неисправные тормоза? Что теперь придумывать будете в качестве оправдания для водятла самосвала?
    +0−0
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