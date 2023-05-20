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    COVID-19

    В Петербурге почти 100 человек попали в реанимацию с ковидом

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    Пандемия в Петербурге не закончилась — большая часть коек в больницах заняты, а в реанимациях под сотню пациентов, следует из эпидемиологической справки Смольного.

    Как говорится в отчете от 20 мая, в Петербурге заняты почти 75% коронавирусных коек — 1029 из 1379. В реанимациях 96 человек, а на ИВЛ — 20. Еще 2204 петербуржца лечатся амбулаторно.

    Несмотря на то, что пандемия объявлена завершенной, болезнь никуда не делась: в последнем отчете каждый четвертый умерший от коронавируса в России — из Петербурга.

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