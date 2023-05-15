Пандемия еще здесь: каждый четвертый умерший от коронавируса — из Петербурга

Пандемия коронавируса закончилась, но ежедневно в больницы поступают сотни россиян, а умирают десятки. Каждый четвертый — из Петербурга, следует из суточного отчета федерального оперативного штаба от 15 мая.



В России за минувшие сутки госпитализировано 226 человек, выявлено 2 379 новых случаев COVID-19, подтверждено 26 летальных исходов. Из них в Петербурге — 33 госпитализации, 189 новых случаев и 6 смертей. В Москве — 63 госпитализации, 243 новых случая и 8 смертей.



По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), статус пандемии снят, но инфекция никуда не делась и продолжит уносить жизни.

