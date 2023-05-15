    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    COVID-19

    Пандемия еще здесь: каждый четвертый умерший от коронавируса — из Петербурга

    475
    1 комментарий

    Пандемия коронавируса закончилась, но ежедневно в больницы поступают сотни россиян, а умирают десятки. Каждый четвертый — из Петербурга, следует из суточного отчета федерального оперативного штаба от 15 мая.

    В России за минувшие сутки госпитализировано 226 человек, выявлено 2 379 новых случаев COVID-19, подтверждено 26 летальных исходов. Из них в Петербурге — 33 госпитализации, 189 новых случаев и 6 смертей. В Москве — 63 госпитализации, 243 новых случая и 8 смертей.

    По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), статус пандемии снят, но инфекция никуда не делась и продолжит уносить жизни.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоронавирусКовидCOVID-19Статистика коронавируса
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close