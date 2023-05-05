ВОЗ: Пандемии COVID-19 больше нет

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19. Об этом заявил 5 мая глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.



Принять такое решение порекомендовал комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. Гебреисус подчеркнул, что вирус все еще опасен и продолжает убивать, до сих пор существует риск возникновения его новых вариантов и вспышек заболеваемости. «Худшее, что может сделать сейчас любая страна, — это воспринять эту новость как повод ослабить бдительность», — заявил Гебреисус.



По его словам, эта новость означает другое — переход от чрезвычайной ситуации к борьбе с коронавирусом наряду с другими инфекционными заболеваниями. При этом глава ВОЗ отметил, что не все инструменты в борьбе с пандемией были использованы достаточно эффективно, и упомянул о недостатке координации.