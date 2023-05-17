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    МИД РФ: Россия подтверждает продление зерновой сделки

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    Россия подтверждает продление зерновой сделки. Об этом 17 мая сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, «перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены».

    «Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность,— в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам»,— сказала Захарова (цитата по «Коммерсанту»).

    Ранее о продлении «зерновой сделки» сообщил в своем телеграм-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что, «российские друзья» пообещали, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

    Черноморскую зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали тогда по отдельности. Цель — беспрепятственный вывоз зерна с Украины морским путём в ответ на снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.17 ноября 2022 года договор был автоматически пролонгирован на 120 дней на прежних условиях. А 18 марта 2023 года — только на 60 дней.

    Запад и Украина настойчиво призывали продлить сделку. Россия же заявляла, что часть соглашения о вывозе российского продовольствия и удобрений не выполняется.

    А в Минобороны РФ считают, что Киев нарушил гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях.

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