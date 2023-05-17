МИД РФ: Россия подтверждает продление зерновой сделки

Россия подтверждает продление зерновой сделки. Об этом 17 мая сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, «перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены».



«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность,— в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам»,— сказала Захарова (цитата по «Коммерсанту»).



Ранее о продлении «зерновой сделки» сообщил в своем телеграм-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что, «российские друзья» пообещали, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

