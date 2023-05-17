Эрдоган заявил, что «зерновая сделка» продлена на два месяца

Действие стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов продлевается еще на два месяца. Об этом 17 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеграм-канале.



«Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продолжение в следующем периоде», — сказано в сообщении.

По словам Эрдогана, «российские друзья» пообещали, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его искреннюю поддержку усилий Анкары в этом процессе, а президента Украины Владимира Зеленского — за конструктивное сотрудничество.