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    Эрдоган заявил, что «зерновая сделка» продлена на два месяца

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    Действие стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов продлевается еще на два месяца. Об этом 17 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеграм-канале.

    «Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продолжение в следующем периоде», — сказано в сообщении.

    По словам Эрдогана, «российские друзья» пообещали, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его искреннюю поддержку усилий Анкары в этом процессе, а президента Украины Владимира Зеленского — за конструктивное сотрудничество.

    Эрдоган добавил, что реализация «зерновой сделки» имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия, и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран. Политик подчеркнул, что эта инициатива должна быть выгодна для всех.

    Российская сторона пока не подтверждала продление сделки. Ранее в Кремле говорили, что она не может продолжаться без выполнения ее условий. 11 мая в МИД РФ заявили, что сделка прекратит действовать, если Россия не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая.

    Черноморскую зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашения с Турцией и ООН Россия и Украина подписали тогда по отдельности. Цель — беспрепятственный вывоз зерна с Украины морским путём в ответ на снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.17 ноября 2022 года договор был автоматически пролонгирован на 120 дней на прежних условиях. А 18 марта 2023 года — только на 60 дней.

    Запад и Украина настойчиво призывали продлить сделку. Россия же заявляла, что часть соглашения о вывозе российского продовольствия и удобрений не выполняется.

    А в Минобороны РФ считают, что Киев нарушил гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях.

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