Песков: Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля сделал заявление по поводу зерновой сделки. По его словам, она не выполнена, «несмотря на то, что столько времени прошло». Его цитируют РИА Новости и ТАСС.



«Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать», — сказал Песков журналистам.



По его словам, мировой продовольственный кризис не связан напрямую с ситуацией с украинским или российским зерном: «генезис мирового продовольственного кризиса имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна».

