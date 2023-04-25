Песков: Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля сделал заявление по поводу зерновой сделки. По его словам, она не выполнена, «несмотря на то, что столько времени прошло». Его цитируют РИА Новости и ТАСС.
«Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать», — сказал Песков журналистам.
По его словам, мировой продовольственный кризис не связан напрямую с ситуацией с украинским или российским зерном: «генезис мирового продовольственного кризиса имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна».
«Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла», — отметил представитель Кремля.
22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали зерновую сделку. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов (включая Одессу) по Черному морю, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Недавно российская сторона продлила зерновую инициативу на 60 дней — до 18 мая. При этом Москва отмечала, условие российского экспорта не выполнено, хотя ООН обещала снять ограничения.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш недавно передал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо для президента Путина с идеями о выполнении зерновой сделки. Такие же документы направлены Украине и Турции. 24 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция считает важным продлить сделку в мае при удовлетворении требований Москвы. В тот же день Минобороны РФ заявило, что украинские атаки ставят под сомнение продление зерновой сделки.
Ранее Путин указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся страны Африки, и заявил о готовности Москвы бесплатно поставить зерно бедным странам.