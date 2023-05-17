Суд в Париже оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. В тюрьму его не отправят

Бывший президент Франции Николя Саркози получил три года тюрьмы по делу о «прослушке». Два года из них — условно. Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор 2021 года, сообщает 17 мая Агентство Франс Пресс.



Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Агентство называет приговор беспрецедентным. Политик может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома, добавляет телеканал BFMTV.



Адвокат экс-главы Франции Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.