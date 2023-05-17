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    Суд в Париже оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. В тюрьму его не отправят

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    Бывший президент Франции Николя Саркози получил три года тюрьмы по делу о «прослушке». Два года из них — условно. Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор 2021 года, сообщает 17 мая Агентство Франс Пресс.

    Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Агентство называет приговор беспрецедентным. Политик может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома, добавляет телеканал BFMTV.

    Адвокат экс-главы Франции Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

    Николя Саркози был обвинен в коррупции и торговле влиянием после того, как, согласно решению суда, пообещал протекцию сотруднику Конституционного суда в обмен на информацию о прослушке в рамках расследования дела о незаконном финансировании его президентской кампании.

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