Приговорённый к трем годам Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Экс-президента Франции не устроил приговор суда, поэтому он намерен подать апелляцию. Об этом 1 марта сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на его адвоката.

Бывший глава государства (2007 — 2012) был обвинен в коррупции и торговле влиянием после того, как, согласно решению суда, пообещал протекцию сотруднику Конституционного суда в обмен на информацию о прослушке в рамках расследования дела о незаконном финансировании его президентской кампании. Суд Парижа назначил наказание в виде года реального тюремного заключения и двух условно, хотя прокурор просил больше.

