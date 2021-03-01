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Приговорённый к трем годам Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Экс-президента Франции не устроил приговор суда, поэтому он намерен подать апелляцию. Об этом 1 марта сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на его адвоката.

Бывший глава государства (2007 — 2012) был обвинен в коррупции и торговле влиянием после того, как, согласно решению суда, пообещал протекцию сотруднику Конституционного суда в обмен на информацию о прослушке в рамках расследования дела о незаконном финансировании его президентской кампании. Суд Парижа назначил наказание в виде года реального тюремного заключения и двух условно, хотя прокурор просил больше.

Жаклин Лаффонт объявила, что Николя Саркози собирается обжаловать приговор. Она назвала его «чрезвычайно суровым» и «совершенно необоснованным и неоправданным». По словам адвоката, бывший президент «спокоен, но полон решимости и дальше доказывать свою невиновность».

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Комментарии (5)

baddancer
Российский суд по правам человека принял решение немедленно освободить бывшего президента Франции Николя Саркози, иначе против Франции будут введены санкции.
NasushnyBread
Саркози посадить в России сложно, он иностранный гражданин
другое дело россиянин Жерар Депардьё
killbeachtrash
А можно в России так же ????
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