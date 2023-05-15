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    Кино

    Воздушные шары над Дворцовой площадью озадачили прохожих разных веков

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    Прохожие, оказавшиеся в первой половине дня 15 мая у Эрмитажа, застали непривычную картину: над Дворцовой площадью расправили купола разноцветные воздушные шары.

    Фото: скриншот веб-камеры с сайта geocam.ru
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    Многое повидали на своих веках дамы и кавалеры Петровского времени, что фотографируются с туристами на Дворцовой, а вот воздушные шары для них — в новинку. Впрочем, дело происходит и вовсе в альтернативной реальности: это съемки фильма «Майор Гром: Игра». Ранее «Фонтанка» уже побывала на площадке этой картины с Тихоном Жизневским в Сестрорецке и рассказала, в чем там суть, и когда выйдет фильм.

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    Теперь история о борьбе смекалистого полицейского с искусственным интеллектом вышла в самые красивые петербургские декорации. Подробностей о том, что за сцену снимают на Дворцовой, «Фонтанке» раскрывать отказались — так что в ожидании премьеры можно пофантазировать над своим вариантом развития сюжета.

    Фото: скриншот веб-камеры с сайта geocam.ru

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