Воздушные шары над Дворцовой площадью озадачили прохожих разных веков

Прохожие, оказавшиеся в первой половине дня 15 мая у Эрмитажа, застали непривычную картину: над Дворцовой площадью расправили купола разноцветные воздушные шары.
Многое повидали на своих веках дамы и кавалеры Петровского времени, что фотографируются с туристами на Дворцовой, а вот воздушные шары для них — в новинку. Впрочем, дело происходит и вовсе в альтернативной реальности: это съемки фильма «Майор Гром: Игра». Ранее «Фонтанка» уже побывала на площадке этой картины с Тихоном Жизневским в Сестрорецке и рассказала, в чем там суть, и когда выйдет фильм.
Теперь история о борьбе смекалистого полицейского с искусственным интеллектом вышла в самые красивые петербургские декорации. Подробностей о том, что за сцену снимают на Дворцовой, «Фонтанке» раскрывать отказались — так что в ожидании премьеры можно пофантазировать над своим вариантом развития сюжета.