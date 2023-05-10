Майор Гром и «Красная фурия». «Фонтанка» показывает, как идут съемки продолжения боевика с Тихоном Жизневским

Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





На территории бывшего оружейного (впоследствии инструментального) завода в Сестрорецке слышны хлопки, стрельба и топот ног. В пустовавшем долгое время здании из красного кирпича 1914 года постройки вновь кипит жизнь: здесь возвели лабиринты с мишенями и снимают новый эпизод фильма «Майор Гром: Игра», премьеру которого ждут в 2024 году. Производством фильма занимаются Bubble Studios и Плюс Студия. Команда полицейских во главе с майором (Тихон Жизневский) тестирует экспериментальный летательный аппарат, который, по плану его разработчиков, в перспективе призван заменить собой человека в сфере сбора и обработки информации.



Смекалка майора против мощи искусственного интеллекта

Если на протяжении первого фильма главного героя преследовала классическая дилемма полицейских триллеров и детективов «справедливость или закон», то в «Игре» на первый план выходит противоборство между человеческим разумом и искусственным интеллектом. Что может противопоставить напору и мощи компьютерного гения известный своим консерватизмом — и своей смекалкой — Игорь Гром? Неплохая идея — сорвать испытания аппарата, создав условия, которые не смог предусмотреть разработчик — срабатывает с блеском и иронией: как же можно было не учесть капризный характер пресловутой петербургской погоды? Гениальное решение, как это часто бывает, оказывается самым простым.



На съемочной площадке смекалка и технологии переплетаются органично, легко и весело.

«Вода — пш-пш-пш, огонь — пу-пу-пу!» — тарахтит в микрофон режиссер Олег Трофим, помогая актерам дорисовать картину в своем воображении. Участникам процесса приходится активно задействовать фантазию: летательные аппараты примут свой окончательный вид уже во время монтажа с помощью компьютерной графики.

«Вижу цель, не вижу препятствий»: новая героиня Ольги Сутуловой

Ледяной проницательный взгляд, уверенная поза, стальная воля, холодный блонд: Ольге Сутуловой ее героиня, генерал-майор Анна Архипова, нравится по признанию самой актрисы в первую очередь своей решительностью. «Во Вселенной майора Грома Анна олицетворяет целеустремленность и волю к победе. Она идет по жизни по принципу «вижу цель, не вижу препятствий»,— рассказывает актриса. — Мне нравится, что Анна всегда верна только своим принципам и во всем идет до конца, хотя это не всегда можно назвать положительным качеством в человеке».



Образ Анны Архиповой — явный успех команды гримеров: узнать в этом персонаже Ольгу Сутулову решительно невозможно. Музыкальной ассоциацией к характеру своей героини актриса назвала композиции группы Rammstein, а визуальным референсом стала авантюристка Марла Грэйсон, действующая под девизом «сильный всегда прав», которую сыграла Розамунд Пайк в черной комедии «Аферистка».

Стоя у перил на втором этаже залитого солнцем промышленного здания, героиня Сутуловой наблюдает за ходом испытаний в компании начальника Грома Федора Прокопенко (Алексей Маклаков) и иностранного предпринимателя, торговца оружием Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков, сын Александра Лыкова сыграет в картине одну из первых своих больших ролей), за черными очками которого скрывается мефистофельская суть персонажа. Интеллектуальное единоборство будет увлекательным: прямолинейность и эмпатия Игоря Грома против бездушной изворотливости ван дер Хольта.

Реформам полиции Прокопенко откровенно противится. Именно он выступил инициатором дуэли между своими сотрудниками и технологичными аппаратами, предлагая определить превосходство в честном бою. «Это столкновение мировоззрений, поколений и эпох,— комментирует Ольга Сутулова взаимоотношения Архиповой и Прокопенко.— А наши личные отношения с Алексеем Константиновичем прекрасные: «Зенит» играл на днях со «Спартаком» и мы смотрели матч по одному телефону в перерывах, болея за разные команды — довольно сложно, кстати».

Фото: Иван Митревич/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Иван Митревич/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Иван Митревич/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Иван Митревич/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Иван Митревич/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Фото: Ксения Угольникова/предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





«Гром и ван дер Хольт неразделимы как инь и ян»

Технократ голландец ван дер Хольт в исполнении Матвея Лыкова получился интригующим и элегантным. В визуальном облике есть неуловимое сходство с Бэтменом: кажется, еще секунда, и он воспарит в воздухе. Стилистические параллели поддерживает не только стильный темно-серый плащ, но и экзоскелет, который под ним скрывается. Образ голландца получился одним из самых трудоемких: экзоскелет конструировали около двух месяцев, а для того, чтобы закрепить металлические позвонки на теле артиста, требуется как минимум час. Психологически, Ван дер Хольт — воплощение макиавеллиевского ума с его откровенным пренебрежением к морали и дьявольской, мефистофельской хитрости.



«У моего персонажа свои представления о жизни, о мире, о том, что этому миру необходимо. Поиск героя был очень тщательным, я читал комиксы Bubble и мне было очень интересно знакомиться с героем, — рассказывает Матвей Лыков. — Хольт — иностранец, голландец с японскими корнями, по-русски он говорит с акцентом и менталитет у него другой. Ничего личного, просто бизнес — вот его логика. Хольт необходим Грому, они едины как инь и ян: сущность добра ощущается в полной мере лишь на контрасте со злом, и эти два полюса могут в любой момент перетекать один в другой».

Во вселенную Игоря Грома Август ван дер Хольт прибыл из комикса «Красная Фурия» в сопровождении телохранителя Отто Шрайбера (Андрей Трушин). И в облике, и в пластике статного викинга сквозят благородство и сдержанность. «В «Красной Фурии» моего героя называют тупым варваром, и от этого хотелось уйти: у нас будет более интеллигентный и веселый персонаж. Концептуально охранник напоминает чем-то Аквамена, только вооружен он, конечно, будет не трезубцем», — комментирует образ своего героя Андрей Трушин.



Сами с усами: повзрослевший Дима Дубин и возмужавший Гром

Игорю Грому и его молодому напарнику Диме Дубину (Александр Сетейкин) в «Игре» предстоит возмужать. Среди визуальных символов этого процесса — усы Дубина, вокруг которых развернулась целая история. Актер терпеливо отращивал прописанные по сценарию усы почти два месяца, однако в итоге растительность пришлось сбрить и заменить на искусственную, поскольку сцены в фильме снимали не по хронологии. Усы напарник Грома взялся отращивать, чтобы выглядеть более солидно в глазах коллег.



Самому же Грому в новом фильме предстоит пройти проверку популярностью. После ареста «Чумного доктора» его слава разнеслась настолько далеко, что ее лучи грозят ослепить майора. «Моему персонажу предстоит доказать свою зрелость,— делится исполнитель главной роли Тихон Жизневский.— В первом фильме черты характера Игоря Громе были лишь обозначены, образ был довольно схематичным, и сейчас пришло время для того, чтобы сделать его более объемным, многогранным, живым».



Стрельба в стиле The Hatters

Здание завода в Сестрорецке переоборудовали в полигон, залетая в который полицейские стремительно расстреливают мишени из разного оружия. «Эту сцену смонтируют очень необычно, интересно, по рок-н-ролльному,— делится постановщик трюков Максим Яковлев.— По ритму и характеру здесь подошли бы, например, композиции группы The Hatters.

Авторы трюков покажут зрителю как минимум три культуры ведения боя, от азиатских единоборств с отсылками к кунфу и поединкам ниндзя до русской рукопашной драки и профессиональных техник спецслужб в стилистике фильмов про Борна.

В новом фильме постановщики обещают «более эффектную и зрелищную графику, а также смелые трюки», причем, выполненные исключительно вживую. «Мы не используем в картине цифровых дублеров, несмотря на то, что среди трюков есть очень опасные, которые на Западе, я уверен, были бы показаны с применением графики,— добавляет Максим.— В «Игре» у меня полная свобода действий, здесь эксперименты поощряют и приветствуют, а это редкий случай.



Игры разума: адаптация с сюрпризами

В оригинальном комиксе, по мотивам которого снимают кино, часть действия «Игры» происходит в Венеции. Именно там Игорю Грому предстоит сыграть роковую партию в шахматы со сбежавшим из тюрьмы Чумным доктором — ту самую «игру», за которую заплатит своей жизнью возлюбленная майора Юля Пчелкина. Михаил Китаев, продюсер и руководитель Плюс Студии, отказался оценить, насколько сюжетная линия фильма будет отличаться от первоисточника, пообещав, что адаптация удивит и фанатов, досконально знакомых с первоисточником, и тех, кто ни разу не брал в руки комиксы. В «Игре» появится и новый злой гений, персонаж под названием Призрак.



«Мы сразу понимали, что делать комикс покадрово мы не собираемся ни в коем случае

— подогревает интригу Роман Котков, главный редактор издательства Bubble.— В киновселенной Грома может произойти все, что угодно. Уверен, что вы точно не ожидаете того, что будет в картине».



«Как и в случае с «Чумным доктором», мы свободно подходим к вопросу адаптации: нам нужно поле для того, чтобы удивить зрителя,— добавляет Михаил Китаев.— Для самого комикса «Игра» — это кульминационная история, которой мы вдохновились. В то же время для киновселенной это просто часть истории, а не высшая точка, так что ни о каком финале речи не идет. Обещаю, что будет эффектно, зрелищно и ярко. А справились мы или нет — покажет премьера». Галина Столярова, специально для «Фонтанки.ру»