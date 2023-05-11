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    «Подготовка была очень мощная». Бастрыкин назвал покушение на Прилепина спецоперацией спецслужб Украины

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    4 комментария

    Хорошо подготовленной спецоперацией украинских спецслужб назвал покушение на писателя и политика Захара Прилепина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробностями он поделился 11 мая во время Петербургского международного юридического форума.

    По словам Бастрыкина, исполнитель действовал не в одиночку, соучастников покушения устанавливают. Он также отметил, что в Московской области нашли тайник с боеприпасами, и назвал подготовку к теракту очень «мощной и сильной». Другие подробности Бастрыкин не стал приводить, поскольку идет расследование.

    Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Писатель, который находился за рулем, был госпитализирован. Его сослуживец ехал на пассажирском сиденье и погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По подозрению в причастности к покушению на жизнь Прилепина был задержан Александр Пермяков. На допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб. Суд арестовал его на два месяца.

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    Комментарии 4

    Гость11 Мая 2023 в 16:45
    жалко, что неудачно.
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