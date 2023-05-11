«Подготовка была очень мощная». Бастрыкин назвал покушение на Прилепина спецоперацией спецслужб Украины

Хорошо подготовленной спецоперацией украинских спецслужб назвал покушение на писателя и политика Захара Прилепина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробностями он поделился 11 мая во время Петербургского международного юридического форума.



По словам Бастрыкина, исполнитель действовал не в одиночку, соучастников покушения устанавливают. Он также отметил, что в Московской области нашли тайник с боеприпасами, и назвал подготовку к теракту очень «мощной и сильной». Другие подробности Бастрыкин не стал приводить, поскольку идет расследование.

