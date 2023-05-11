«Подготовка была очень мощная». Бастрыкин назвал покушение на Прилепина спецоперацией спецслужб Украины

Хорошо подготовленной спецоперацией украинских спецслужб назвал покушение на писателя и политика Захара Прилепина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробностями он поделился 11 мая во время Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, исполнитель действовал не в одиночку, соучастников покушения устанавливают. Он также отметил, что в Московской области нашли тайник с боеприпасами, и назвал подготовку к теракту очень «мощной и сильной». Другие подробности Бастрыкин не стал приводить, поскольку идет расследование.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Писатель, который находился за рулем, был госпитализирован. Его сослуживец ехал на пассажирском сиденье и погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По подозрению в причастности к покушению на жизнь Прилепина был задержан Александр Пермяков. На допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб. Суд арестовал его на два месяца.