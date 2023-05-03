Через психиатра. В Думе готовятся обсуждать смену пола

В Государственную думу в ближайшее время внесут поправки, запрещающие официальную смену пола без хирургической операции. Об этом 3 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.



По словам парламентария, проблемы со сменой пола начались из-за решения Всемирной организации здравоохранения исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств. По её мнению, вердикт о том, что человек может сменить пол, должен выносить, в том числе, психиатр, причем государственный. Останина собирается в ближайшее время внести собственные поправки об отмене полномочий частных клиник в этом вопросе и запрете усыновления детей семейными парами, где один из родителей совершил гендерный переход.

