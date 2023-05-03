Через психиатра. В Думе готовятся обсуждать смену пола

В Государственную думу в ближайшее время внесут поправки, запрещающие официальную смену пола без хирургической операции. Об этом 3 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.
По словам парламентария, проблемы со сменой пола начались из-за решения Всемирной организации здравоохранения исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств. По её мнению, вердикт о том, что человек может сменить пол, должен выносить, в том числе, психиатр, причем государственный. Останина собирается в ближайшее время внести собственные поправки об отмене полномочий частных клиник в этом вопросе и запрете усыновления детей семейными парами, где один из родителей совершил гендерный переход.
В конце апреля об отмене возможности смены пола в паспорте и иных документах заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Его ведомство предлагает внести ряд изменений в закон об актах гражданского состояния и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
На заседании Совета законодателей на прошедшей неделе стало известно, что над темой смены пола работают и в Минздраве, вопрос получил «аппаратное ускорение» усилиями спикера Думы Вячеслава Володина.
В нижней палате парламента рассчитывают, что предложения Минюста будут в ближайшее время доработаны группой депутатов и внесены на рассмотрение уже в нынешнюю сессию.
Источник «Ъ» в Думе пояснил, что срочность принятия поправок связана, в том числе, с тем, что в России стартовала призывная кампания. Из-за спецоперации многие молодые люди обратились в частные клиники ради смены пола, чтобы избежать призыва. Кроме того, загсы беспроблемно регистрируют браки таких лиц. Не исключено, что предложения по запрету смены пола без операции Совет Думы рассмотрит на заседании 15 мая.