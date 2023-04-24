В России хотят отменить возможность смены пола в паспорте

Минюст России готовит отмену возможности смены пола в паспорте и иных документах. Об этом 24 апреля заявил в интервью ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко. По его словам, это решение может быть одним из шагов по приведению законодательства в соответствие с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Чуйченко напомнил, что допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. Чтобы внести исправления, нужна справка из медицинской организации, при этом обязательность проведения хирургических вмешательств не предусматривается.
Министр рассказал, что с 2018 года, когда был утвержден регламент выдачи справки о смене пола, по 2022-й было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола. Из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков.
«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы: с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?» — говорит Чуйченко.
Он добавил, что министерство намерено внести поправки в закон об актах гражданского состояния. Это позволит устранить юридические коллизии и «несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам».
Напомним, 5 декабря Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола. В Петербурге первое административное наказание за это вынесли 20 апреля в отношении гей-клуба. Подробнее о критериях нового закона читайте здесь.