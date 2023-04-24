В России хотят отменить возможность смены пола в паспорте

Минюст России готовит отмену возможности смены пола в паспорте и иных документах. Об этом 24 апреля заявил в интервью ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко. По его словам, это решение может быть одним из шагов по приведению законодательства в соответствие с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Чуйченко напомнил, что допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. Чтобы внести исправления, нужна справка из медицинской организации, при этом обязательность проведения хирургических вмешательств не предусматривается.

