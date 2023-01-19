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    Что будут считать ЛГБТ-пропагандой в Интернете? Вот критерии от Роскомнадзора

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    В России активно идет работа над подзаконными актами, которые будут определять, как именно относить информацию к пропаганде ЛГБТ и педофилии, пишут 19 января «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.

    Издание также обратило внимание, что проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в Интернете уже подготовил Роскомнадзор. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще в конце декабря 2022 года.

    Согласно документу, основанием для включения в реестр запрещенных сайтов информация на нём должна соответствовать одному или нескольким из этих критериев:

    • направлена на убеждение адресата о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
    • направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информация, направленная на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
    • направлена на формирование «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»;
    • оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
    • способна вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям или изменить негативное отношение на положительное;
    • обосновывает допустимость нетрадиционных сексуальных отношений;
    • направлена на формирование положительного отношения «к смене биологического пола человека»;
    • одобряет людей, «отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками».

    В проекте говорится, что приказ вступит в силу в сентябре 2023 года и будет действовать 6 лет.

    Собеседники «Ведомостей» утверждают, что Роскомнадзор уже в конце декабря разослал видеосервисам перечень фильмов и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ. Туда вошли в том числе фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».

    Напомним, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола Госдума РФ приняла в ноябре 2022 года.

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