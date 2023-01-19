Что будут считать ЛГБТ-пропагандой в Интернете? Вот критерии от Роскомнадзора

В России активно идет работа над подзаконными актами, которые будут определять, как именно относить информацию к пропаганде ЛГБТ и педофилии, пишут 19 января «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.
Издание также обратило внимание, что проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в Интернете уже подготовил Роскомнадзор. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще в конце декабря 2022 года.
Согласно документу, основанием для включения в реестр запрещенных сайтов информация на нём должна соответствовать одному или нескольким из этих критериев:
- направлена на убеждение адресата о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- направлена на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информация, направленная на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
- направлена на формирование «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»;
- оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- способна вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям или изменить негативное отношение на положительное;
- обосновывает допустимость нетрадиционных сексуальных отношений;
- направлена на формирование положительного отношения «к смене биологического пола человека»;
- одобряет людей, «отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками».
В проекте говорится, что приказ вступит в силу в сентябре 2023 года и будет действовать 6 лет.
Собеседники «Ведомостей» утверждают, что Роскомнадзор уже в конце декабря разослал видеосервисам перечень фильмов и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ. Туда вошли в том числе фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».
Напомним, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола Госдума РФ приняла в ноябре 2022 года.