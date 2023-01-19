Что будут считать ЛГБТ-пропагандой в Интернете? Вот критерии от Роскомнадзора

В России активно идет работа над подзаконными актами, которые будут определять, как именно относить информацию к пропаганде ЛГБТ и педофилии, пишут 19 января «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.



Издание также обратило внимание, что проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в Интернете уже подготовил Роскомнадзор. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще в конце декабря 2022 года.

Согласно документу, основанием для включения в реестр запрещенных сайтов информация на нём должна соответствовать одному или нескольким из этих критериев: