Повторение пройденного. О чем подписанный Путиным закон против пропаганды ЛГБТ?

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Президент Владимир Путин 5 декабря подписал, наверное, самый громкий закон последних месяцев — из тех, что не имеют прямого отношения к событиям на Украине. На вопрос, что именно власть понимает под запретной пропагандой нетрадиционных отношений, «Фонтанке» уже пытался ответить автор идеи.



За то время, что принятый закон отлеживался перед президентской подписью, особой конкретики не прибавилось — не считать же за конкретику объяснения депутата Хинштейна о Фредди Меркьюри и форме, в которой совершается публичный каминг-аут. Если вы тоже запутались, освежите в памяти интервью, которое «Фонтанке» в середине ноября дал один из разработчиков законопроекта — депутат Нина Останина, которая еще и внесла в него наиболее жесткие поправки. Посмотрим, станет ли вам яснее.



— Нина Александровна, мы на «Фонтанке» по себе знаем, что такое запрет пропаганды — наркотиков, например. Нам нельзя упоминать название наркотика, даже когда мы рассказываем об успехах сотрудников правоохранительных органов. Нельзя показывать даже изъятое полицией. Все это надзорные ведомства рассматривают как пропаганду. Значит ли это, что СМИ теперь не смогут вообще употреблять слова «гей», «ЛГБТ», а вместе с ними имена открытых геев — актера Кевина Спейси или журналиста Антона Красовского — в новостях про их каминг-ауты?



Фото: Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





— Пропаганда — это информация, которая побуждает к повторению чего-то, чтобы стать таким же, и так далее. Если вы напишете информацию об Антоне Красовском, вы же не будете говорить о том, что Антон Красовский стал работать у Маргариты Симоньян только потому, что у него вот такая сексуальная ориентация? Или если вы хотите работать у Маргариты Симоньян, то, пожалуйста, становитесь геем, как Красовский. Вы же не станете этого писать? Одно дело — информирование, другое дело — пропаганда.



— Так о чем же идет речь, когда мы говорим о пропаганде ЛГБТ среди взрослых?

— Речь здесь идет уже о таких, простите меня, крайних случаях, когда, ну действительно, впрямую «становись таким, как я». У нас с 2010 года действует такой же законопроект, касающийся несовершеннолетних. «Фонтанка» пострадала от этого хоть раз?



— Насколько я знаю, нет.

— Я слабо представляю, чтобы какой-то родитель, подав в суд на СМИ, доказал, что от того, что на «Фонтанке» была опубликована информация об Антоне Красовском, его сын стал геем или его сын получил невроз. Докажи это еще! Поэтому я думаю, что это напрасные опасения.



— В интервью одним нашим коллегам вы сказали, что цель закона — избавить людей от осознанной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Но другим коллегам вы говорили, что гей-клубы у нас тоже, скорее всего, запретят. Существование гей-клубов — это пропаганда?

— Да нет, это мне задали вопрос: «Как вы считаете, закроют или не закроют гей-клубы?» Понимаете, если гей-клуб расположен, ну не знаю, в центре жилого квартала, если там символика, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, на этом гей-клубе, если этот гей-клуб привлекателен для подростков, для молодежи, которые ходят туда и потом становятся вот такого рода людьми, я думаю, что надо доказать, что подобные учреждения занимаются пропагандой.



— Обычно на гей-клубах в России даже вывесок нет — для их же безопасности.

— Если это тихое заведение, куда приходят люди, которые исповедуют вот такие однополые отношения, для того, чтобы просто пообщаться друг с другом, никак это не демонстрируют, не транслируют, за ними толпами не бегают подростки, которые хотели бы вот этот образ жизни перенять, то, конечно, нет. Конечно, нет.

— Сайты [приложения] для знакомств, где есть функция однополых знакомств, — это пропаганда?

— Это да. Вот это уже да. Вот это уже да, потому что, в любом случае, это уже реклама однополых отношений. А реклама, согласитесь, что это тоже элемент пропаганды.



— Но сайты знакомств не предполагают, что знакомства именно для сексуальных отношений.

— Ну как вам сказать. Иногда сайты знакомств предоставляют настолько откровенные фото, тексты… Поэтому я думаю, что надо идентифицировать случаи, когда этот сайт носит характер пропагандистский или где просто написано «мальчик В желает познакомиться с мальчиком П, адрес такой-то». Мне сложно сказать, я тоже не правоприменитель. В данном случае я, как соавтор этого закона, не считаю, что это является пропагандой.

— Каминг-аут тоже не считаете пропагандой?

— Если в своей спальне представители или представительницы одного пола занимаются любовью — это их личное право. Это информация о человеке. Равно как и, скажем, кто-то обличает нас, авторов, в том, что можно считать пропагандой и культуру эпохи Возрождения. Но информирование о том, что была такая культура, — это не есть пропаганда, призыв. Ну было такое, много лет назад, была эпоха Возрождения, были скульпторы эпохи Возрождения, которые создавали такие вот шедевры. Это же не побуждение к тому, чтобы бежать и однополые оргии устраивать.



— Статью за мужеложество отменили в 90-е. Почему бы просто не вернуть её? (Как просит, например, Охлобыстин. — Прим. ред.)

— Я сама автор поправки в Уголовный кодекс, она будет рассматриваться. Я считаю, что административных штрафов недостаточно за действительно намеренную пропаганду ЛГБТ-отношений. Если это сеть, если это структура, которая действительно имеет свои международные отделения, то у них достаточно денег для того, чтобы заплатить эти штрафы. Возьмите «Лето в пионерском галстуке». Как о нем говорил Юрий Поляков на парламентских слушаниях, это яркий образчик того, как произведение, которое не имеет никакой художественной ценности, таким тиражом издается. Издание, повторные переиздания — денег найдется хоть сколько. Да, надо более строго к этому подходить.

— Статья «За мужеложество» была бы слишком строгая?



— Ну что значит «за мужеложество»? Еще раз: это личное дело каждого. Тем более если это взрослые люди. Нет уголовного преследования только за то, что человек в своей спальне занимается любовью с существом однополым. Мы не можем их за это преследовать. Мы уже в 21-м веке. Это не значит, что я уважаю их выбор, но я не вправе посягать на этот выбор. Поэтому ни у кого не было ни желания, ни соблазна вернуть эту статью. За что их наказывать? Может быть, их природа обидела? Может быть, они не познали счастья вот этой разнополой любви? Может, это какие-то изменения в психике? Почему тогда их преследовать за это нужно? Я против того, чтобы возвращать эту статью.



— Не опасаются ли в Госдуме всплеска преступлений на почве гомофобии на фоне запретительной повестки?

— Запретительная повестка имеет отношение вообще только к СМИ и к социальным сетям. Поэтому мне думается, что на фоне тех событий, которые сейчас происходят у нас… Нас часто упрекают: «Депутаты, вам что, заниматься больше нечем? У нас тут спецоперация, санкции, а вы тут занимаетесь геями». Поэтому я думаю, что это не та повестка дня, которая будет доминировать сейчас. Люди озабочены другим.



— Нина Александровна, откуда, по-вашему, берутся гомосексуалы? Как они появляются?

— Слушайте, по данным экспертов-профессионалов, только 1,6% населения в мире от рождения являются людьми, которые хотели бы иметь дело только с представителями своего пола. Это физиологические отклонения, которые у человека, что называется, от природы. А все остальное — это уже культурные традиции, поэтому… Трудно сказать. Но с моей точки зрения, все-таки люди, которые не нашли себя в чем-то… Хотя трудно упрекнуть, что не нашел себя, предположим, Чайковский в чем-то или великие писатели… Все-таки я объясняю это природой. В человеке, наверное, что-то есть такое, что толкает его на это. Кто-то меня упрекнул в том, что я считаю их больными — людей, которые это демонстрируют. Я все равно считаю, что-то происходит с человеком. Либо это результат семейного воспитания, либо воздействие общества, либо это желание соответствовать кому-то для того, чтобы попасть в некоторые избранные круги. Но сегодня почему-то вот когда мы говорим о шоу-бизнесе, то почему-то сразу это сопровождается «да все они там одинаковые». И кроме того, бытует вот упорное такое клише о том, что, чтобы получить какую-то роль, обязательно нужно переспать с главным, особенно молодым мальчикам. Поэтому не хочу себя считать оракулом. Мне кажется, это еще никто не объяснил, равно как никто и не объяснил, что такое любовь. Кто-то говорит, что это химическая реакция организма, а определение в мире никто не способен дать.



Так и здесь. Но то, что я вижу сейчас, мне кажется, что это некое желание соответствовать стереотипам современным, подмена понятий, будто можно попасть в некую «элитку» только потому, что ты являешься геем, значит, ты будешь признан сообществом. К сожалению, ЛГБТ-отношения демонстрируют не только в шоу-бизнесе, это есть и в высших эшелонах власти, и ни для кого не секрет это. Поэтому и законодательство в отношении такого рода людей — излишне либеральное. Повторюсь, что административные штрафы, которые предлагаются этим законом, они все-таки приведут нас к тому, что мы будем вводить уголовную ответственность, усиливать и ужесточать эти наказания, ибо нам нужно сейчас решать вопросы демографические, вопросы об увеличении нашего населения. Путин, помните, сказал, что это вопросы нашей национальной безопасности. Что это происки наших... Война по всем направлениям, война холодная и горячая на полях битв, война идеологическая и на этом фронте тоже нужна. Вот размножаться они только имеют право, вот этот «золотой миллиард». «А все остальные пусть спят друг с другом, мы за них это сделаем», — считают они. Что-то в этом есть, и мне очень хочется, чтобы естественным путем увеличилось наше население, чтобы дети рождались только от любви, а однополые люди никогда не смогут родить и воспитать ребенка. Поэтому я против Киркоровых, Лазаревых и всех, которые демонстрируют рождение детей от суррогатных матерей, в пробирках и так далее. Это большая, глобальная война, которая развязана сейчас против нас. Поэтому, говоря о природе гомосексуализма, мне все же кажется, что искать ее надо не только в физиологии, не только в культуре, но и в тех действительно мировых тенденциях, которые сейчас вырабатывает вот этот самый «золотой миллиард».



— Если ваш сын, внук или родственник сделает каминг-аут?

— Они воспитаны в таких традициях замечательных, что они никогда такого не сделают, и я в этом более чем уверена. Во-вторых, они родились нормальными представителями своего мужского пола и этому соответствуют. Так что я даже в дурном сне себе этого представить не могу. Но у меня есть много людей, с которыми я общаюсь и которые открыто мне об этом говорят. От этого мое отношение к ним не меняется.



Беседовала Любовь Хмелевская, «Фонтанка.ру»

