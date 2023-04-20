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    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В Петербурге первая административка за ЛГБТ-пропаганду. На миллион оштрафован клуб с интересными услугами

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    Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Спортекс» по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Юрлицо стало первым, получившим административку по новой статье в Петербурге, об этом 20 апреля сообщила пресс-служба городских судов.

    Еще 22 февраля в помещении гей-клуба, расположенного напротив здания Цирка на Фонтанке, нашли неожиданно гей-пропаганду. Также в интернете на определенных сайтах нашли рекламу заведения, где среди прочих услуг рассказывалось о работе гей-сауны «У цирка» с адресом.

    Представитель общества вину не признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.

    В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды. Автор законопроекта в разговоре с «Фонтанкой» объяснила, о чем он, а после корреспондент нашего издания написала репортаж из гей-клуба с цензурой от законотворцев.

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