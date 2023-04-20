В Петербурге первая административка за ЛГБТ-пропаганду. На миллион оштрафован клуб с интересными услугами

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Спортекс» по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Юрлицо стало первым, получившим административку по новой статье в Петербурге, об этом 20 апреля сообщила пресс-служба городских судов.



Еще 22 февраля в помещении гей-клуба, расположенного напротив здания Цирка на Фонтанке, нашли неожиданно гей-пропаганду. Также в интернете на определенных сайтах нашли рекламу заведения, где среди прочих услуг рассказывалось о работе гей-сауны «У цирка» с адресом.

