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    Дома в Петербурге уже поздравляют с Днём Победы

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    6 комментариев

    Петербург начали украшать ко Дню Победы. На одной из двух высоток, расположенных на Московском проспекте у площади Победы, к 25 апреля появились растяжки, заметил фотограф «Фонтанки».

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    В этом году празднование Дня Победы пройдёт в усечённом формате. Шествий «Бессмертного полка» не планируется по всей стране, в том числе и в Петербурге. Но сама акция будет, участникам предлагают разместить портреты своих ветеранов на автомобиле, одежде или бейдже, а также на месте аватара в соцсетях. Также в этом году в «Бессмертном полку» будут представлены портреты участников СВО.

    Парад на Дворцовой площади запланирован (уже известно, как будут ограничивать движение в связи с подготовкой к нему). Однако воздушной части, скорее всего, не будет.

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    День ПобедыУкрашение города
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    Комментарии 6

    Гость25 Апр 2023 в 15:37
    па беда?
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