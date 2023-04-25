Дома в Петербурге уже поздравляют с Днём Победы

Петербург начали украшать ко Дню Победы. На одной из двух высоток, расположенных на Московском проспекте у площади Победы, к 25 апреля появились растяжки, заметил фотограф «Фонтанки».
В этом году празднование Дня Победы пройдёт в усечённом формате. Шествий «Бессмертного полка» не планируется по всей стране, в том числе и в Петербурге. Но сама акция будет, участникам предлагают разместить портреты своих ветеранов на автомобиле, одежде или бейдже, а также на месте аватара в соцсетях. Также в этом году в «Бессмертном полку» будут представлены портреты участников СВО.
Парад на Дворцовой площади запланирован (уже известно, как будут ограничивать движение в связи с подготовкой к нему). Однако воздушной части, скорее всего, не будет.