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    В МВД рассказали, где в автомобиле можно разместить портреты «Бессмертного полка», чтобы это не было нарушением

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    МВД РФ не будет наказывать автомобилистов, которые захотят принять участие в акции «Бессмертный полк». Им даже подсказали, куда их можно разместить.

    Официальный представитель ведомства Ирина Волк 19 апреля объяснила, что все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны. Также допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, и даже истории подвига. Её можно будет прочитать при желании, когда автомобиль будет припаркован.

    Для размещения есть одно условие — оно не должно мешать обзору водителя во время движения.

    Поэтому в МВД советуют вешать портреты на заднем и боковых задних пассажирских стеклах со внутренней стороны.

    В традиционном формате «Бессмертный полк» в 2023 году решили не проводить. Организаторы акции решили «уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

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    Бессмертный полкАвтомобилиМВДИрина Волк
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