В МВД рассказали, где в автомобиле можно разместить портреты «Бессмертного полка», чтобы это не было нарушением

МВД РФ не будет наказывать автомобилистов, которые захотят принять участие в акции «Бессмертный полк». Им даже подсказали, куда их можно разместить.



Официальный представитель ведомства Ирина Волк 19 апреля объяснила, что все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны. Также допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, и даже истории подвига. Её можно будет прочитать при желании, когда автомобиль будет припаркован.

