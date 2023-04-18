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    В «Бессмертном полку» Петербурга будут участники СВО, хотя формат акции еще не определен

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив
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    В этом году в акции «Бессмертный полк» будут представлены портреты участников СВО, потому что они — современные герои. Об этом «Фонтанке» 18 апреля рассказал руководитель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Юрий Лелюх.

    «А почему нет? Я еще в прошлом году высказался на брифинге, что они герои своей мамы, жены, сестры, брата, — сказал Лелюх. — Это наши современные герои, те же ребята, которые в 41–45 годах были, только в наше время. Для каждой семьи любой родственник, который там участвует, — герой».

    При этом на данный момент региональный штаб в Петербурге еще не знает наверняка, будет ли проводиться в городе шествие или акцию переведут в другие форматы.

    «У нас сегодня во второй половине дня будет совещание центрального штаба, — сообщил Юрий Лелюх. — Пока я ничего сказать не могу. Но там, видимо, уже принято решение».

    В качестве причины возможной отмены шествия Лелюх назвал террористическую угрозу.

    «Теракт на Университетской набережной — это случай, который является венцом того, что опасность существует, — сказал он. — Представляете, какой будет наплыв людей? Удержать, не проглядеть — это очень серьезная работа для спецслужб».

    Ранее сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева подтвердила «Фонтанке», что в этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет без шествия по центральным городским улицам.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

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