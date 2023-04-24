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    «Творчество отвратительное». Депутат Метелев просит возбудить дело после скандального концерта рэпера Scally Milano

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    Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился в СК и прокуратуру с просьбой о возбуждении дела в отношении рэпера Scally Milano. Об этом депутат заявил 24 апреля в своём Telegram-канале.

    «Творчество рэпера отвратительное, пронизано сплошь матом, оскорблениями и призывами к употреблению наркотиков. На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции», — написал он.

    Напомним, вечером 22 апреля на концерт рэп и хип-хоп исполнителя Scally Milano в Петербурге пришла полиция. Когда силовики вышли на сцену и потребовали включить в зале свет, молодежь разразилась нецензурной бранью. Несколько несовершеннолетних, которых заподозрили в состоянии опьянения, оказались в отделах полиции. По телеграм-каналам понесся слух, что во время мероприятия якобы умерла несовершеннолетняя поклонница. Впоследствии эту информацию опровергли. Случаем заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что артист выступал против СВО. В его песнях она также усмотрела пропаганду употребления наркотиков.

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