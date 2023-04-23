«Не предоставили по запросу документы». Организатор сорванного концерта в Петербурге прокомментировал визит силовиков

Организатор концерта SCALLY MILANO в Петербурге, который закончился визитом полиции, сообщил «Фонтанке», что не смог ознакомиться с документами неожиданных гостей. Напомним, работало управление по контролю за оборотом наркотиков.
Как рассказал «Фонтанке» Кирилл Лейкин, чье ИП и организовывало концерт 22 апреля, во время него «началась проверка структурами, которые не предоставили по запросу организаторов документы, подтверждающие свою принадлежность к каким-либо структурам». «О причинах проверки нет информации ни у организаторов концерта, ни у клуба», — добавил он.
Напомним, в «Гигант Холле», который и был плошадкой, принимающей концерт, на вопросы «Фонтанки» ответили: «Были обращения родителей, которые были против того, чтобы выступали. Видимо, общественный резонанс накопился».
Концерт SCALLY MILANO 22 апреля остановили сотрудники антинаркотического управления полиции. Несколько несовершеннолетних зрителей, предположительно, в нетрезвом состоянии, доставили в отделы. При этом появившаяся в некоторых СМИ информация о якобы умершей на концерте «Фонтанки» была опровергнута полицией.
Самого исполнителя не задерживали. Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что будет «добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков». Кроме того, она уличила его в том, что он «еще и выступил против СВО».