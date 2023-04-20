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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    «Лисий хвост» растянулся в Кировском районе. Петербуржцам объяснили, что это такое

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    Утром 20 апреля жителей Кировского района Петербурга удивило ярко-рыжее облако дыма. Вероятно, во всем виноват диоксид азота, сообщают 20 апреля в пресс-службе северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Кадры со странным дымом появились в соцсетях. Облако довольно внушительное и действительно имеет отчетливый рыжий цвет.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Такие выбросы часто называют «лисьим хвостом», поясняют в ведомстве. По данным Росприроднадзора, дым мог образоваться на территории металлургического завода «Петросталь» – дочернего предприятия Кировского завода.

    В сообщении говорится, что завод уже был уличен в превышении выбросов оксида азота. Ведомство готовит материалы, чтобы объявить компании предостережение.

    Рыжий дым встаёт над Кировским заводом не впервые. В 2021 году природоохранная прокуратура посчитала, что он может появляться из-за мартеновских печей «Петростали». В 2019 году в Кировском районе даже появились рыжие сугробы – горожане подозревали, что к этому причастен завод «Армалит», но Смольный не нашел превышений вредных веществ в воздухе.

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