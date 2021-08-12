FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Прокуратура заинтересовалась «рыжим дымом» над Кировским заводом. Виновником считают мартеновские печи «Петростали»

Природоохранная прокуратура Петербурга после многочисленных жалоб местных жителей и публикаций в СМИ провела проверку по факту появления «рыжего дыма» над территорией Кировского завода. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что «оранжево-рыжий» дым образуется в результате производства АО «Металлургический завод "Петросталь"» металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей», — рассказали в прокуратуре.

При этом оборудование для очистки воздуха не обезвреживает выбросы должным образом, потому что предприятие эксплуатирует его с нарушениями. Исследования показали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза.

Ведомство подало в суд иск с требованием обязать «Петросталь» модернизировать сооружения для очистки воздуха. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Ранее «Фонтанка» несколько раз писала об оранжевых выбросах с территории Кировского завода. Так, зимой 2019 года на улице Трефолева образовались рыжие сугробы. Жители подозревали завод «Армалит», но Смольный не нашел превышений вредных веществ в воздухе. Позже департамент Росприроднадзора по СЗФО в ходе внеплановой проверки на предприятии зафиксировал нарушение правил эксплуатации газоочистительного оборудования.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AlBerkut
Шта????
'азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза.'
Оксида азота (II), то есть двухвалентного NO в 27,5 раз???
И при этом NO2, то есть 4-х валентного всего в 1,1 раза??? Как? В смысле КАК???!!!
NO неустойкий, окисляется кислородом воздуха до NO2 при обычных условиях...
Gary
Я работал на Кировском с 1996 года. Почти каждый день видел такой дым.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний