Прокуратура заинтересовалась «рыжим дымом» над Кировским заводом. Виновником считают мартеновские печи «Петростали»

Природоохранная прокуратура Петербурга после многочисленных жалоб местных жителей и публикаций в СМИ провела проверку по факту появления «рыжего дыма» над территорией Кировского завода. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что «оранжево-рыжий» дым образуется в результате производства АО «Металлургический завод "Петросталь"» металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей», — рассказали в прокуратуре.
При этом оборудование для очистки воздуха не обезвреживает выбросы должным образом, потому что предприятие эксплуатирует его с нарушениями. Исследования показали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза.
Ведомство подало в суд иск с требованием обязать «Петросталь» модернизировать сооружения для очистки воздуха. Прокуратура держит ситуацию на контроле.
Ранее «Фонтанка» несколько раз писала об оранжевых выбросах с территории Кировского завода. Так, зимой 2019 года на улице Трефолева образовались рыжие сугробы. Жители подозревали завод «Армалит», но Смольный не нашел превышений вредных веществ в воздухе. Позже департамент Росприроднадзора по СЗФО в ходе внеплановой проверки на предприятии зафиксировал нарушение правил эксплуатации газоочистительного оборудования.