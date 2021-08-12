Прокуратура заинтересовалась «рыжим дымом» над Кировским заводом. Виновником считают мартеновские печи «Петростали»

Природоохранная прокуратура Петербурга после многочисленных жалоб местных жителей и публикаций в СМИ провела проверку по факту появления «рыжего дыма» над территорией Кировского завода. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.



«Установлено, что «оранжево-рыжий» дым образуется в результате производства АО «Металлургический завод "Петросталь"» металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей», — рассказали в прокуратуре.



При этом оборудование для очистки воздуха не обезвреживает выбросы должным образом, потому что предприятие эксплуатирует его с нарушениями. Исследования показали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза.

