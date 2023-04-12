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    Черная весна напротив английской школы. Посмотрите, как тает огромный курган на севере Петербурга

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    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    На Мебельной улице к середине апреля сформировалась огромная гора черного снега. Вопреки обыкновению, это не снегоплавильный пункт Водоканала, но реки от нее текут все в ту же канализацию.

    Эпичную картину глобального потепления на отдельно взятой улице снял 12 апреля фотокорреспондент «Фонтанки». Находится куча на Мебельной улице, через дорогу от кампуса Кембриджской международной школы. Восточнее от кургана — ЗСД, западнее — Полиграфмашевский проезд, где есть настоящий рекультивированный полигон отходов, о переносе которого «Фонтанка» писала.

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    При въезде на территорию сообщается, что на ней расположен снегоприемный пункт ОАО «Коломяжское». Это городское предприятие, постоянный подрядчик комблага по содержанию северных районов Петербурга — Приморского, Выборгского и Калининского. В диспетчерской подтвердили, что это площадка «Коломяжского», подчеркнув, что уже не первый год. На замечание, что оттуда текут ручьи прямо на тротуар, ответили по-весеннему: «Ну что делать?»

    Напомним, на Мебельной улице располагается также один из снегоплавильных пунктов Водоканала, самый популярный среди дорожников. Обычно по соседству тоже вырастает гора чернеющего снега, которую можно наблюдать до лета.

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