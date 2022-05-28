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    Посмотрите на черный мегасугроб на Мебельной

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    13 комментариев

    Гигантский сугроб в конце мая продолжает таять в Приморском районе. Как и прошлой весной, солнце не успевает растопить его к лету.

    «На Мебельной улице устроили настоящую свалку. Снежная куча превратилась в гору мусора. Вонь ужасная!» — жалуется читатель «Фонтанки». Наш корреспондент побывал у горы, но зловоний не почувствовал.

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    Снежный хребет, напичканный мусором, образовался у дома 9 по Мебельной. Год назад мы писали, что там находится снегоплавильный пункт, однако часть территории было решено использовать под прием снежных масс. По расчету, все должно растаять до июня.

    «Фонтанка» рассказывала, что зимой 2021–2022 годов «снежные» пункты Петербурга приняли рекордные за 10 лет объемы снега: 4 миллиона 384 тысячи кубометров.

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    Комментарии (13)

    ConnectingPpl
    Ну и зачем собирать снег зимой с улиц города? Чуток сгребли в сторону и достаточно. Только впустую переводят невозобновляемое ископаемое топливо на бензин. Все само растопит бесплатное солнышко. Люди - глупые создания, особенно те, кто не согласен со мной.
    мухомор
    На КАД напротив Меги-Парнас с внутренний стороны кольца точно такой же грязный мегасугроб
    Zet
    Закопайте в нём Беглова...
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