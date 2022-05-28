Посмотрите на черный мегасугроб на Мебельной

Гигантский сугроб в конце мая продолжает таять в Приморском районе. Как и прошлой весной, солнце не успевает растопить его к лету.

«На Мебельной улице устроили настоящую свалку. Снежная куча превратилась в гору мусора. Вонь ужасная!» — жалуется читатель «Фонтанки». Наш корреспондент побывал у горы, но зловоний не почувствовал.