Посмотрите на черный мегасугроб на Мебельной

Гигантский сугроб в конце мая продолжает таять в Приморском районе. Как и прошлой весной, солнце не успевает растопить его к лету.
«На Мебельной улице устроили настоящую свалку. Снежная куча превратилась в гору мусора. Вонь ужасная!» — жалуется читатель «Фонтанки». Наш корреспондент побывал у горы, но зловоний не почувствовал.
Снежный хребет, напичканный мусором, образовался у дома 9 по Мебельной. Год назад мы писали, что там находится снегоплавильный пункт, однако часть территории было решено использовать под прием снежных масс. По расчету, все должно растаять до июня.
«Фонтанка» рассказывала, что зимой 2021–2022 годов «снежные» пункты Петербурга приняли рекордные за 10 лет объемы снега: 4 миллиона 384 тысячи кубометров.