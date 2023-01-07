В Петербурге «снежные» пункты приняли уже миллион кубометров снега

Первый миллион кубометров снега приняли снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга в ночь на 7 января. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».



С начала зимнего сезона 2022/23 года все пункты города приняли 1 013 985 кубометров снежных масс. Снегоплавильные пункты растопили 659 тысяч кубометров снега. Больше всего — около 100 тысяч кубометров — пункт на Мебельной. А на снегоприемный пункт на Взлетной улице привезли 95 тысяч кубометров снега.



Общая производительность всех 18 «снежных» пунктов города составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.

