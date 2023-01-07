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    В Петербурге «снежные» пункты приняли уже миллион кубометров снега

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    Первый миллион кубометров снега приняли снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга в ночь на 7 января. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

    С начала зимнего сезона 2022/23 года все пункты города приняли 1 013 985 кубометров снежных масс. Снегоплавильные пункты растопили 659 тысяч кубометров снега. Больше всего — около 100 тысяч кубометров — пункт на Мебельной. А на снегоприемный пункт на Взлетной улице привезли 95 тысяч кубометров снега.

    Общая производительность всех 18 «снежных» пунктов города составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.

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