«Водоканал» поможет гигантскому сугробу на Мебельной растаять

Огромная гора снега в Приморском районе не тает из-за обилия осадков этой зимой и прохладной весны. Ей решили помочь, заявили 28 мая «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал».



Снегоплавильные пункты были выведены из эксплуатации еще в середине апреля в связи с окончанием сезона, поэтому сугроб должен был растаять сам с помощью солнца.

