«Водоканал» поможет гигантскому сугробу на Мебельной растаять

Огромная гора снега в Приморском районе не тает из-за обилия осадков этой зимой и прохладной весны. Ей решили помочь, заявили 28 мая «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал».
Снегоплавильные пункты были выведены из эксплуатации еще в середине апреля в связи с окончанием сезона, поэтому сугроб должен был растаять сам с помощью солнца.
«Учитывая относительно невысокие температуры весной 2022 года, предприятием в период с 26.05.2022 до 30.07.2022 будут организованы дополнительные мероприятия с применением специализированной техники, чтобы ускорить процесс снеготаяния и как следствие ликвидацию снежной кучи, а также [снизить] вероятность возникновения запахов и пылеобразования», – сообщили на предприятии.
Также там добавили, что куча находится на специально оборудованной площадке, поэтому проникновение талых вод в грунт исключено.
Посмотреть на черный мегасугроб у дома 9 по Мебельной улице, который Петербургу оставила в наследство рекордно снежная зима, можно здесь.