На север Петербурга отправляют Мойдодыра. Он едет по душу царь-свалки на Яхтенной улице

В конце прошлой недели комитет по природопользованию и районная администрация объявили о начале общественных слушаний по проекту ликвидации знаменитого холма, однако документы к обсуждению вывесили только 13 декабря. Если верить проведенным исследованиям, весь террикон — это неопасные отходы. Однако уровень радиации все равно хотят время от времени проверять.



В документах, которые ООО «Техно Терра» подготовило по заказу комитета по природопользованию, кратко изложена и так известная местным история свалки: официально она работала более 40 лет, с 1933-го по 1974 год, везли сюда и бытовые отходы, и промышленные, и «строяк». Потом вроде как закрыли, но до конца 1990-х мусор сюда ехал нелегально. Рекультивацию провели только в 2001–2006 годах: собрали всю эту гору в оформленный террикон, накрыли слоем грунта, организовали дренаж и газоотводные колодцы. Холм начал зарастать чем попало, какое-то время там натурально гуляли местные, а зимой дети катались с горки, потом территорию огородили. Сейчас за объект отвечает подвед комитета «Ленводхоз», к которому присоединилась Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей среды.



«Фонтанка» много писала об этом холме в последние годы, так как его судьба неожиданно оказалась насыщена событиями благодаря прилегающим участкам. Напомним, по периметру свалку обложили производственные площадки «Ленполиграфмаша», своеобразный технопарк и бизнес-центр, который больше напоминает дворец. Девелоперы свою землю из производственно-складской перевели в жилую категорию, чем недвусмысленно намекнули на планы по ее развитию. У свалки в данном случае роль вспомогательная: на ее месте можно было бы построить социальную инфраструктуру для будущих новых кварталов, а оставшуюся часть территории отдать городу обратно. Примерно к этому сводилось предложение ГК «Арсенал Недвижимость» по рекультивации террикона за счет компании. Пока определенности не прибавилось, а тут еще «Ленполиграфмаш» задумал расширяться, что вообще нарушает статус-кво в этом районе.



На общественные обсуждения выносится только проект расправы над свалкой и больше ничего. Вывозить придется холм выше 25 метров и площадью около 11 гектаров. Это полтора миллиона кубометров отходов, или 2,5 млн тонн. «Фонтанка» писала о воспоминаниях местных жителей, которые, по их словам, видели на этой свалке много неприятного для любого рекультиватора — от покрышек до телевизионных кинескопов. Однако «Техно Терра» пишет, что больше всего здесь грунта (39% от общей массы), камня и кирпичей (34%) и дерева (19%); доли пластмассы и лома не превышают процента, полиэтилена и стекла — 2,5%. Вывод: здесь малоопасные (IV класс) и неопасные (V класс) отходы.



Древний, по меркам новейшей истории России, курган проверяли на предмет радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений — не нашли. Тем не менее работы будут проводить «при постоянном радиометрическом контроле». В сточной воде и в фильтрате предсказуемо обнаружили превышение допустимых уровней много по чему — от магния, фенолов и аммика до мышьяка, кадмия и нефтепродуктов. Тем не менее и воде, и грунтам присвоены малоопасные или неопасные титулы. Исключение — подстилающие грунты, в пробы по которым с различных глубин затесались «чрезвычайно опасные» и «опасные» результаты; именно поэтому предусматривается их выемка на среднюю глубину до 2 м с последующей заменой песком и плодородным слоем, вынуть придется более 100 тысяч кубов.



Сама ликвидация выглядит на словах просто: для начала выкосить и вырубить все те деревья (более тысячи) и кустарники (8 тысяч), которые попадают в зону производства работ, демонтировать все инженерные системы, увезти отходы и подошву холма, разместить это все на полигонах, засыпать образовавшуюся яму, высадить траву. И то ли забыть, как страшный сон, то ли начать забивать сваи под что-нибудь многоэтажное.



Полигоны-кандидаты, кстати, названы. Это сланцевская площадка областного регоператора (УК ООЛО), предприятие ЗАО «Вуолы-ЭКО» в Куйвозовском сельском поселении, объект утилизации отходов ООО «ЦБИ» в Рощинском лесничестве и еще один в Гатчинском районе, принадлежащий ООО «СтройТехнология». Лучшим вариантом признано ООО «ЦБИ», однако там принимают только V класс, так что подключать придется «Вуолы-ЭКО».



Разбирать террикон будут начиная от Полиграфмашевского проезда и далее поступательно на запад. Это позволит использовать тело холма как естественный шумовой щит, который должен спасать от грохота жителей ближайших домов по Яхтенной. Вопрос немаловажный: проектом предусмотрен двухсменный режим работы с 7:00 до 23:00, все это 365 дней в году.



Чтобы та же Яхтенная, да и весь район не сильно удивился ароматам, которые вырвутся наружу после 15-летнего плена, открытые поверхности надо будет орошать специальными поглотителями, а по периметру провести специальный трубопровод с распылительными форсунками. «Используемые вещества должны не маскировать неприятный запах, а уничтожать носители запаха, — говорится в документации. — Могут использоваться растворы смеси эфирных масел и органических соединений или специальные химические вещества, при условии их безопасности для окружающей среды и здоровья человека».



Вывозить отходы будут 20 тонаров и 2 автосамосвала; перед выездом в город обещана станция мойки колес с трогательным наименованием «Мойдодыр Пневмо-2». Задействовать предполагается под 70 рабочих. Всего на работы отводится 30 месяцев, в том числе подготовительный период — 3 месяца.



В осенних ценах 2021 года стоимость всего этого переезда — 2,56 млрд рублей. Примерно половина — на строительные работы (в данном случае это разработка и перевозка свалочных масс), остальное — прочие затраты и НДС. Главный вопрос — кто будет банковать и, соответственно, иметь моральное, и не только, право на освобождаемую территорию. «Фонтанка» попыталась прояснить, в каком направлении двинулись переговоры инвестора-соседа и Смольного. «Официально предложений не поступало, но переговоры в рабочем порядке продолжаются, — сообщили в комитете по инвестициям. — Об окончательных решениях в отношении данной территории пока говорить рано».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

