Мусорный террикон в Приморском районе собираются увезти с Яхтенной улицы. Жителей приглашают на обсуждение

Уведомление было опубликовано накануне, 9 декабря, исполнитель документации — ООО «ТехноТерра». «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется путем выемки и вывоза всего объема отходов и загрязненных подстилающих грунтов, планировки поверхности, посева трав, — говорится в документе. — Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года». Сами общественные слушания пройдут с 13 декабря по 12 января.
Речь идет о старом терриконе на территории, которая ограничена Яхтенной, Оптиков, Мебельной улицами и Полиграфмашевским проездом. Свалка в этом месте официально эксплуатировалась с 1933 по 1977 год, принимая строительные, бытовые и промышленные отходы со всей округи. Но и после официального закрытия поток мусора не иссякал. В начале 2000-х мусор собрали в отдельный террикон площадью 12,5 га, укрыли и законсервировали. Несколько лет на холме гуляли все желающие, а дети катались зимой с горки, затем территорию огородили.
«Фонтанка» писала о клубке интересов вокруг этой территории, о внимании девелоперов и о том, как принадлежащие им прилегающие участки неожиданно поменяли свое назначение. В прошлом же году стало известно, что у еще одного соседа свалки — «Ленполиграфмаша» — в планах расширение.