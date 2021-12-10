FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Мусорный террикон в Приморском районе собираются увезти с Яхтенной улицы. Жителей приглашают на обсуждение

Комитет по природопользованию и районная администрация объявили о начале общественных обсуждений проекта по ликвидации Приморской свалки. К этому вопросу подступаются много лет, раньше там предлагали организовать горнолыжный курорт.

3
Печать

Уведомление было опубликовано накануне, 9 декабря, исполнитель документации — ООО «ТехноТерра». «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется путем выемки и вывоза всего объема отходов и загрязненных подстилающих грунтов, планировки поверхности, посева трав, — говорится в документе. — Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года». Сами общественные слушания пройдут с 13 декабря по 12 января.

ПоделитьсяПоделиться

Речь идет о старом терриконе на территории, которая ограничена Яхтенной, Оптиков, Мебельной улицами и Полиграфмашевским проездом. Свалка в этом месте официально эксплуатировалась с 1933 по 1977 год, принимая строительные, бытовые и промышленные отходы со всей округи. Но и после официального закрытия поток мусора не иссякал. В начале 2000-х мусор собрали в отдельный террикон площадью 12,5 га, укрыли и законсервировали. Несколько лет на холме гуляли все желающие, а дети катались зимой с горки, затем территорию огородили.

«Фонтанка» писала о клубке интересов вокруг этой территории, о внимании девелоперов и о том, как принадлежащие им прилегающие участки неожиданно поменяли свое назначение. В прошлом же году стало известно, что у еще одного соседа свалки — «Ленполиграфмаша» — в планах расширение.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Саморез с левой резьбой
Кто то очень хочет на этом месте построить несколько 25эт крольчатников. А голодные ипотечнеги все раскупят, им что у кладбища, что на свалке, поhер.
264940801
Самое подходящее время - пора браться за работы, пока действуют зимние коэффициенты на работы. А параллельно нужно рассмотреть дело на тех кто организовал эту свалку пока не истёк срок давности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний