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    Что с тобой, рубль? Мнение экономистов о скачках валют и будущем

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    6 комментариев

    Курс российской валюты продолжил свое падение в пятницу. Евро к часу дня на Мосбирже пробило отметку в 91 рубль, а доллар был дороже 83 рублей. Хуже было лишь год назад. Центробанк на этом фоне повысил курс доллара на 1,73 рубля, до 82,4 рубля, а евро — на 2,16 рубля, до 90,3 рубля. Ближе к вечеру рубль позиции отыграл, однако до прежних значений далеко.

    «Фонтанка» рассказывала, что ситуация на валютном рынке привела десятки петербуржцев к обменнику в Лиговском переулке. Полюбоваться на очередь можно здесь. Но все ли так плохо? Какие прогнозы дают экономисты? Чего ждать от рубля в ближайшем будущем и какие меры может предпринять Центробанк? Об этом и многом другом — читайте в наших карточках.

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    Комментарии 6

    Гость07 Апр 2023 в 21:29
    все халасо!
    +1−0
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