В ЗВО объяснили, почему этой весной в армию призовут больше, чем обычно

Увеличение количества призываемых этой весной граждан напрямую не связано с боевыми действиями на Украине. Большее, чем в прошлые годы число срочников, потребовалось, чтобы исполнить президентский указ , согласно которому с 1 января 2023 года штатная численность российских вооруженных сил составляет 2 039 758 единиц.

Об особенностях кампании «Весна-2023» 7 апреля рассказал врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа, полковник Игорь Головач. Если коротко — их нет. А удивившие всех цифры в указе о начале призыва имеют простое объяснение. «Количество призывников несколько выше, чем в предыдущие призывы, однако данное увеличение задания связано не с проведением специальной военной операции, а с увеличением численности наших вооруженных сил. Все вы помните, что с 1 января указом президента численность ВС была увеличена на 137 тысяч человек», — сказал Головач в Петербурге, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Всего Западному военному округу предстоит отправить в войска около 50 тысяч новобранцев — это цифра на все 26 регионов, которые входят в состав округа. В Петербурге призовут около трех тысяч человек, в Ленобласти — около 1,7 тысячи. Если у призывника есть жена, дети или нуждающиеся в уходе родители, он может заявить призывной комиссии о своем праве проходить службу рядом с домом. Также у призываемого есть право высказать свое пожелание служить в конкретном роде войск. Оно будет учитываться при распределении.

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«Все призывники будут направлены в воинские части на территории Западного военного округа, в пункты постоянной дислокации этих частей», — сказал полковник Головач. И подчеркнул: «Военнослужащие по призыву не будут привлекаться для выполнения боевых и специальных задач в зоне проведения специальной военной операции». При этом напомним, что военнослужащие по призыву могут быть направлены в военные части, расположенные на приграничной с зоной боевых действий территории.



По словам врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО, продолжается тенденция последних лет, когда снижается количество 18-летних новобранцев и увеличивается число призывников в возрасте больше 20 лет. Это связано с правом на отсрочку, которую имеют студенты колледжей и вузов. На сегодняшний день, говорит Головач, около 60 процентов военнослужащих по призыву имеют профессию, а около 20 процентов — высшее образование.

