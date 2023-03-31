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    Минцифры выпустило разъяснение об удалении аккаунта на «Госуслугах» и службе в армии

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    2 комментария

    Возможность удалить учетную запись на «Госуслугах» дистанционно исчезла из-за того, что стало слишком много случаев взлома аккаунтов. Такое разъяснение опубликовало Минцифры вечером 31 марта в официальном телеграм-канале.

    Отмечается, что злоумышленники взламывают аккаунты, в том числе, при помощи «методов социальной инженерии». В последующем преступники могут удалить учетную запись. Именно поэтому было принято решение об отключении функции на сайте.

    Удаление учетной записи возможно при личном посещении МФЦ, напоминают в ведомстве.

    Еще один комментарий касается уведомлений от военкоматов, которые могут прийти пользователям. В частности, Минцифры напомнило об опции отключения уведомлений от государственных органов.

    «Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», – заявили в ведомстве.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 2

    Гость31 Мар 2023 в 20:22
    просто так совпало...
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