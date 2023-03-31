Минцифры выпустило разъяснение об удалении аккаунта на «Госуслугах» и службе в армии

Возможность удалить учетную запись на «Госуслугах» дистанционно исчезла из-за того, что стало слишком много случаев взлома аккаунтов. Такое разъяснение опубликовало Минцифры вечером 31 марта в официальном телеграм-канале.



Отмечается, что злоумышленники взламывают аккаунты, в том числе, при помощи «методов социальной инженерии». В последующем преступники могут удалить учетную запись. Именно поэтому было принято решение об отключении функции на сайте.

Удаление учетной записи возможно при личном посещении МФЦ, напоминают в ведомстве.