Минцифры выпустило разъяснение об удалении аккаунта на «Госуслугах» и службе в армии

Возможность удалить учетную запись на «Госуслугах» дистанционно исчезла из-за того, что стало слишком много случаев взлома аккаунтов. Такое разъяснение опубликовало Минцифры вечером 31 марта в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что злоумышленники взламывают аккаунты, в том числе, при помощи «методов социальной инженерии». В последующем преступники могут удалить учетную запись. Именно поэтому было принято решение об отключении функции на сайте.
Удаление учетной записи возможно при личном посещении МФЦ, напоминают в ведомстве.
Еще один комментарий касается уведомлений от военкоматов, которые могут прийти пользователям. В частности, Минцифры напомнило об опции отключения уведомлений от государственных органов.
«Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», – заявили в ведомстве.
Новость дополняется.