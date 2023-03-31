Завод Toyota стал собственностью подведа Минпромторга

Права собственности на здание завода японского концерна Toyota в Петербурге, оборудование и землю передали подведомственному Минпромторгу федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт», сообщает 31 марта ТАСС.



О возможной национализации производственных мощностей завода в Шушарах в марте заявил глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров.



Предприятие было запущено в конце 2007 года и рассчитано на производство 100 тысяч автомобилей RAV4 и Camry ежегодно.



Из-за разрыва в системе поставок завод приостановил работу в марте 2022 года. Решение полностью закрыть производство японская компания озвучила в сентябре. Уже в ноябре по соглашению сторон начали увольнять сотрудников, к тому времени их число превышало 1,9 тысяч человек. Завершили процедуру 13 января.

