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    Завод Toyota стал собственностью подведа Минпромторга

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    3 комментария

    Права собственности на здание завода японского концерна Toyota в Петербурге, оборудование и землю передали подведомственному Минпромторгу федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт», сообщает 31 марта ТАСС.

    О возможной национализации производственных мощностей завода в Шушарах в марте заявил глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров.

    Предприятие было запущено в конце 2007 года и рассчитано на производство 100 тысяч автомобилей RAV4 и Camry ежегодно.

    Из-за разрыва в системе поставок завод приостановил работу в марте 2022 года. Решение полностью закрыть производство японская компания озвучила в сентябре. Уже в ноябре по соглашению сторон начали увольнять сотрудников, к тому времени их число превышало 1,9 тысяч человек. Завершили процедуру 13 января.

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    Комментарии 3

    Гость31 Мар 2023 в 13:20
    Кранты Тойоте.
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