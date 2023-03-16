Национализация Toyota. Петербургский завод японского концерна может перейти в руки подведа Минпромторга

Завод Toyota в Петербурге могут передать подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Об этом 16 марта заявил вице-премьер Денис Мантуров.



«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», — сказал он в кулуарах съезда РСПП (цитата по РИА Новости).



Ранее к ФГУП «НАМИ» перешел также петербургский завод Nissan, позднее его владельцем стал АВТОВАЗ.



Производство на площадке Toyota в Шушарах было приостановлено весной 2022 года после начала СВО на Украине. В сентябре было объявлено о закрытии завода, а в январе 2023 года Toyota заявила о завершении процедуры увольнения сотрудников. На данный момент предприятие законсервировано. В конце 2022 года Денис Мантуров сообщал, что ФГУП «НАМИ» не планирует приобретать завод Toyota в Петербурге. В самой компании отмечали, что продолжают обсуждать с Минпромторгом и правительством Петербурга будущее площадки. По данным «Фонтанки», интерес к заводу проявляли инвесторы из Китая и Ирана.

