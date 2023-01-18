Не только китайцы. К заводу Toyota проявляют интерес несколько производителей

К заводу Toyota в Шушарах присматриваются несколько претендентов. Как стало известно «Фонтанке» 18 января, за перезапуск готовы взяться инвесторы из Китая, но также в переговорах фигурируют иранские названия.



Сейчас японский концерн готовит предложения, до конца января Toyota должна их подать Минпромоторгу, отмечает осведомленный источник.



Ранее Toyota заявила о завершении процедуры увольнения сотрудников завода в Петербурге. Предприятие законсервировано. При этом в компании отмечали, что продолжают обсуждать с Минпромторгом и правительством Петербурга будущее площадки.

