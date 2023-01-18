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    Не только китайцы. К заводу Toyota проявляют интерес несколько производителей

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    К заводу Toyota в Шушарах присматриваются несколько претендентов. Как стало известно «Фонтанке» 18 января, за перезапуск готовы взяться инвесторы из Китая, но также в переговорах фигурируют иранские названия.

    Сейчас японский концерн готовит предложения, до конца января Toyota должна их подать Минпромоторгу, отмечает осведомленный источник.

    Ранее Toyota заявила о завершении процедуры увольнения сотрудников завода в Петербурге. Предприятие законсервировано. При этом в компании отмечали, что продолжают обсуждать с Минпромторгом и правительством Петербурга будущее площадки.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что после возобновления работы завода Nissan под руководством «АвтоВАЗа» в Петербурге может вновь запуститься еще одно предприятие автомобильной промышленности.

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