Toyota завершила увольнение сотрудников петербургского завода

Японский концерн Toyota заявил о завершении процедуры увольнения сотрудников завода в Петербурге. Об этом 13 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены», — отметили там. Сейчас в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Петербурге. Для сравнения: до этого на предприятии работало около 2000 человек.
При этом Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом и правительством Петербурга будущее площадки. «Сроки завершения не определены», — говорится в сообщении.
Японская компания начала увольнять сотрудников по соглашению сторон в ноябре 2022 года. Работникам предложили от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсацию расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что после возобновления работы завода Nissan под руководством «АвтоВАЗа» в Петербурге может вновь запуститься еще одно предприятие автомобильной промышленности. Вероятно, речь идет именно о Toyota.