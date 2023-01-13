Toyota завершила увольнение сотрудников петербургского завода

Японский концерн Toyota заявил о завершении процедуры увольнения сотрудников завода в Петербурге. Об этом 13 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены», — отметили там. Сейчас в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Петербурге. Для сравнения: до этого на предприятии работало около 2000 человек.



При этом Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом и правительством Петербурга будущее площадки. «Сроки завершения не определены», — говорится в сообщении.

