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    Toyota завершила увольнение сотрудников петербургского завода

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    42 комментария

    Японский концерн Toyota заявил о завершении процедуры увольнения сотрудников завода в Петербурге. Об этом 13 января сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены», — отметили там. Сейчас в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Петербурге. Для сравнения: до этого на предприятии работало около 2000 человек.

    При этом Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом и правительством Петербурга будущее площадки. «Сроки завершения не определены», — говорится в сообщении.

    Японская компания начала увольнять сотрудников по соглашению сторон в ноябре 2022 года. Работникам предложили от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсацию расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей.

    Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что после возобновления работы завода Nissan под руководством «АвтоВАЗа» в Петербурге может вновь запуститься еще одно предприятие автомобильной промышленности. Вероятно, речь идет именно о Toyota.

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    Комментарии 42

    Demoniq13 Янв 2023 в 16:46
    БРАВО!!! =))))
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