Россия смогла сохранить объемы поставок нефти после эмбарго

России удалось сохранить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, несмотря на эмбарго стран ЕС и G7, и не снизить их продажи. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил 28 марта глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Министерства.

«Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, — снижения продаж не произошло», — сказал министр.



По его словам, сейчас Россия работает над переориентацией поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

