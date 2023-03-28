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    Россия смогла сохранить объемы поставок нефти после эмбарго

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    14 комментариев

    России удалось сохранить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, несмотря на эмбарго стран ЕС и G7, и не снизить их продажи. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил 28 марта глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Министерства.

    «Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, — снижения продаж не произошло», — сказал министр.

    По его словам, сейчас Россия работает над переориентацией поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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    Комментарии 14

    28020649728 Мар 2023 в 13:17
    Дело не в объёмах а по какой цене вы её продали ,по демпинговым ценам ? Выручка от её продажи осталась той же ?
    +0−0
    mikkola200828 Мар 2023 в 13:15
    За треть или четверть цены? Классно. Выкачаем сейчас все, что бы внукам не досталось. Главное в геленджике гостиницу достроить.
    +0−0
    chip128 Мар 2023 в 13:14
    Сомнительное достижение, со стороны это выглядит как если бы министр внешней торговли Микоян докладывал Сталину, дескать не смотря на военное противостояние с немцами, мы все таки смогли их перехитрить и продать противнику нефть, газ, металл и т.д. в довоенных объемах!
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