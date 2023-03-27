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    У здания парламента Израиля собрались 80 тысяч протестующих, главный въезд в Иерусалим перекрыт

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    У здания парламента Израиля — кнессета — в Иерусалиме собралось порядка 80 тысяч человек, протестующих против принятия закона о пересмотре судебной системы. Об этом 27 марта сообщает Haaretz. Известно также о том, что участники акции протеста перекрыли главный въезд в Иерусалим — об этом написали в The Times of Israel.

    Акции протеста в Израиле перешли в активную фазу после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, публично выступившего за приостановку судебной реформы, инициированной правящей коалицией.

    Ранее сообщалось о том, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остановил полёты на фоне протестов. Кроме того, профсоюз врачей объявил, что со вторника в Израиле будет приостановлена работа системы здравоохранения.

    В декабре Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Последняя предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

    Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

    По мнению противников правительства, реформа, предполагающая ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

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