У здания парламента Израиля собрались 80 тысяч протестующих, главный въезд в Иерусалим перекрыт

У здания парламента Израиля — кнессета — в Иерусалиме собралось порядка 80 тысяч человек, протестующих против принятия закона о пересмотре судебной системы. Об этом 27 марта сообщает Haaretz. Известно также о том, что участники акции протеста перекрыли главный въезд в Иерусалим — об этом написали в The Times of Israel.

Акции протеста в Израиле перешли в активную фазу после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, публично выступившего за приостановку судебной реформы, инициированной правящей коалицией.