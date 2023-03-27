У здания парламента Израиля собрались 80 тысяч протестующих, главный въезд в Иерусалим перекрыт

У здания парламента Израиля — кнессета — в Иерусалиме собралось порядка 80 тысяч человек, протестующих против принятия закона о пересмотре судебной системы. Об этом 27 марта сообщает Haaretz. Известно также о том, что участники акции протеста перекрыли главный въезд в Иерусалим — об этом написали в The Times of Israel.
Акции протеста в Израиле перешли в активную фазу после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, публично выступившего за приостановку судебной реформы, инициированной правящей коалицией.
Ранее сообщалось о том, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остановил полёты на фоне протестов. Кроме того, профсоюз врачей объявил, что со вторника в Израиле будет приостановлена работа системы здравоохранения.