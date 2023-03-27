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    В Израиле на фоне акций протеста остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион. Врачи прекращают работу

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    13 комментариев

    Главный и крупнейший аэропорт Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве 27 марта остановил вылеты на фоне акций протеста из-за судебной реформы. Также со вторника, 28 марта, в стране останавливается работа системы здравоохранения, о чем объявил профсоюз врачей, пишет РИА Новости.

    В ночь на понедельник в стране прошла массовая стихийная акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая только в Тель-Авиве, по подсчётам частной компании Crowd Solutions, собрала более 105 тысяч человек. Когда начались столкновения с силовиками, собравшихся разогнали с помощью водометов и конной полиции.

    Главы некоторых муниципалитетов Израиля объявили голодовку. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы.

    В декабре Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Последняя предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

    Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

    По мнению противников правительства, реформа, предполагающая ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

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    Комментарии 13

    Гость27 Мар 2023 в 11:46
    А в РФ есть профсоюзы?
    +2−0
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