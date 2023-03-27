В Израиле на фоне акций протеста остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион. Врачи прекращают работу

Главный и крупнейший аэропорт Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве 27 марта остановил вылеты на фоне акций протеста из-за судебной реформы. Также со вторника, 28 марта, в стране останавливается работа системы здравоохранения, о чем объявил профсоюз врачей, пишет РИА Новости.



В ночь на понедельник в стране прошла массовая стихийная акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая только в Тель-Авиве, по подсчётам частной компании Crowd Solutions, собрала более 105 тысяч человек. Когда начались столкновения с силовиками, собравшихся разогнали с помощью водометов и конной полиции.

