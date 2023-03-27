В Израиле беспорядки, некоторые чиновники объявили голодовку. Президент призвал остановить судебную реформу

В Израиле ночью 27 марта прошла массовая стихийная акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, её разогнала полиция. Главы некоторых муниципалитетов Израиля объявили голодовку. Утром появилась информация о том, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы.
Как передаёт «Коммерсантъ», Герцог заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика страны оказались под угрозой. По его мнению, Кнессет (парламент) должен «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления».
«Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс»,— сказал израильский президент.
Акция протеста в Тель-Авиве, по подсчётам частной компании Crowd Solutions, собрала более 105 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения. Демонстранты перекрыли шоссе Аялон — крупную автомагистраль на востоке города, жгли костры, скандировали политические лозунги, били. В какой-то момент начались столкновения с полицией. В итоге силовики, некоторое время не вмешивавшиеся в происходящее, разогнали митинг с помощью водомётов. Привлекалась и конная полиция.
В знак протеста руководители некоторых муниципалитетов и региональных администраций Израиля объявили голодовку, пишет газета The Times of Israel. В частности, к голодовке присоединились мэры городов Кфар-Саба и Герцлия и главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев. По данным издания, они собираются проводить свою акцию перед резиденцией Нетаньяху в Иерусалиме.