В Израиле беспорядки, некоторые чиновники объявили голодовку. Президент призвал остановить судебную реформу

В Израиле ночью 27 марта прошла массовая стихийная акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, её разогнала полиция. Главы некоторых муниципалитетов Израиля объявили голодовку. Утром появилась информация о том, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы.



Как передаёт «Коммерсантъ», Герцог заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика страны оказались под угрозой. По его мнению, Кнессет (парламент) должен «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления».

