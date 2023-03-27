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    В Израиле беспорядки, некоторые чиновники объявили голодовку. Президент призвал остановить судебную реформу

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    В Израиле ночью 27 марта прошла массовая стихийная акция против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, её разогнала полиция. Главы некоторых муниципалитетов Израиля объявили голодовку. Утром появилась информация о том, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы.

    Как передаёт «Коммерсантъ», Герцог заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика страны оказались под угрозой. По его мнению, Кнессет (парламент) должен «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления».

    «Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс»,— сказал израильский президент.

    Акция протеста в Тель-Авиве, по подсчётам частной компании Crowd Solutions, собрала более 105 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения. Демонстранты перекрыли шоссе Аялон — крупную автомагистраль на востоке города, жгли костры, скандировали политические лозунги, били. В какой-то момент начались столкновения с полицией. В итоге силовики, некоторое время не вмешивавшиеся в происходящее, разогнали митинг с помощью водомётов. Привлекалась и конная полиция.

    В знак протеста руководители некоторых муниципалитетов и региональных администраций Израиля объявили голодовку, пишет газета The Times of Israel. В частности, к голодовке присоединились мэры городов Кфар-Саба и Герцлия и главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев. По данным издания, они собираются проводить свою акцию перед резиденцией Нетаньяху в Иерусалиме.


    В декабре Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Последняя предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

    Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

    По мнению противников правительства, реформа, предполагающая ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

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    ИзраильМитингиПротестАкции протестаГолодовкаСудебная реформа
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