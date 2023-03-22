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    «Любой воюющий человек имеет право». На жилом доме в Петербурге повесили табличку о сражавшихся на Украине

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    На фасаде девятиэтажки в Московском районе Петербурга появилась табличка, сообщающая, что в доме проживают участники боевых действий на Украине. Собственников о таком информационном объекте не предупредили.

    Фото фасада дома 3 на Пулковской улице в редакцию «Фонтанки» прислали 22 марта. На снимке запечатлена табличка с надписями: «В этом доме проживают участники СВО; Они сражались за Мир, за Победу». По словам читателей, авторы нововведения — «неизвестные люди», которые действовали без разрешения собственников.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Домом управляет ЖСК № 69. Его председатель Андрей Староверов в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил догадки собственников. Табличку повесили неделю назад, обойдя необходимые согласования. Автором идеи стал житель дома, военный. Он же взял на себя все расходы.

    «Да, нарушили закон, сейчас собираем мнение жильцов. Если оно будет отрицательным, мы снимем эту табличку, — заверил Староверов. — Любой воюющий человек имеет право... Да, он здесь живет».

    В пресс-службе администрации Московского района уточнили, что так как в доме нет квартир в муниципальной собственности, то чиновники не участвуют в согласовании табличек на фасаде.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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