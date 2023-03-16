В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Россия не будет допущена к расследованию взрывов на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен 16 марта. Об этом пишет The Copenhagen Post.
Дания, Швеция и Германия — государства, расследованиям которых можно доверять, подчеркнул Расмуссен, отметив, что российскую сторону уведомили в том, что расследование ведётся тщательно.
Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин рассказал, что судно, арендованное компанией «Газпром», обнаружило свидетельство возможного наличия ещё одного взрывного устройства на газопроводе. Примерно в тридцати километрах от места диверсии был найден столбик, который стоял в таком же месте, где произошёл подрыв, отметил президент. По словам специалистов, этот объект может быть антенной для активации взрывного устройства, которое может быть под трубопроводом.
На прошлой неделе также стало известно о том, что Германия нашла судно, которое могло быть использовано для совершения диверсии. В США высказали версию, что к взрыву могла быть причастна некая «проукраинская группа». Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя эти сообщения, усомнился в наличии украинского следа в подрыве газопроводов.