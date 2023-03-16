В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Россия не будет допущена к расследованию взрывов на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен 16 марта. Об этом пишет The Copenhagen Post.



Дания, Швеция и Германия — государства, расследованиям которых можно доверять, подчеркнул Расмуссен, отметив, что российскую сторону уведомили в том, что расследование ведётся тщательно.

Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин рассказал, что судно, арендованное компанией «Газпром», обнаружило свидетельство возможного наличия ещё одного взрывного устройства на газопроводе. Примерно в тридцати километрах от места диверсии был найден столбик, который стоял в таком же месте, где произошёл подрыв, отметил президент. По словам специалистов, этот объект может быть антенной для активации взрывного устройства, которое может быть под трубопроводом.