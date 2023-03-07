Die Zeit: Прокуратура ФРГ нашла связанное с Украиной судно, причастное к взрыву «Северных потоков»

Судно, которое может быть причастно к подрывам газопроводов «Северный поток», связано с Украиной. Новые данные расследования прокуратуры Германии 7 марта приводит газета Die Zeit.



По данным издания, предоставившая корабль в аренду компания якобы принадлежит украинцам. Одна из западных спецслужб сообщала об этом еще осенью 2022 года.



Корабль вышел из Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике. Затем яхта была возвращена владельцу, а следователи обнаружили на борту следы взрывчатки.

