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    Die Zeit: Прокуратура ФРГ нашла связанное с Украиной судно, причастное к взрыву «Северных потоков»

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    Судно, которое может быть причастно к подрывам газопроводов «Северный поток», связано с Украиной. Новые данные расследования прокуратуры Германии 7 марта приводит газета Die Zeit.

    По данным издания, предоставившая корабль в аренду компания якобы принадлежит украинцам. Одна из западных спецслужб сообщала об этом еще осенью 2022 года.

    Корабль вышел из Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике. Затем яхта была возвращена владельцу, а следователи обнаружили на борту следы взрывчатки.

    По версии следствия, пишет издание, секретную операцию в море проводила группа из шести человек: пятерых мужчин и женщины. Команда состояла из капитана, двух водолазов, двух водолазных помощников и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там.

    О заказчике подрыва доподлинно пока неизвестно, добавляет газета.

    Ранее сообщалось, что США не нашли свидетельств причастности России к подрыву «Северных потоков». Об этом написала The New York Times со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками. Расследователи предполагают, что диверсию на газопроводах могла совершить «проукраинская группа», при этом данных о том, что президент Владимир Зеленский или кто-то из высшего командования Украины имеют отношение к организации подрыва, нет.

    Диверсия на газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошла в сентябре прошлого года. Президент России Владимир Путин заявил, что к подрыву «Северных потоков» причастны англосаксы. Он также отметил, что произошедшее — это акт международного терроризма.

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    Подрыв газопроводовСеверный потокГермания
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