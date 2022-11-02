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    Глубокие воронки и осколки вокруг. Nord Stream AG рассказал о результатах осмотра «Северного потока»

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    Осмотр повреждения трубопровода «Северный поток-1» завершен. Об этом 2 ноября сообщила компания Nord Stream AG.

    Согласно предварительным результатам, на дне обнаружены воронки глубиной от 3 до 5 метров. Находятся они на расстоянии примерно 248 метров друг от друга. Участок, находящийся между ними разрушен, а радиус разлета осколков составил не меньше 250 метров.

    В компании отметили, что эксперты продолжают изучать результаты исследования.

    Опубликованные результаты примерно совпадают с теми, что озвучивала российская сторона. О двух воронках и вырванном куске трубы длиной 40 метров 31 октября рассказал президент России Владимир Путин.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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