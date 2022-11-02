Глубокие воронки и осколки вокруг. Nord Stream AG рассказал о результатах осмотра «Северного потока»

Осмотр повреждения трубопровода «Северный поток-1» завершен. Об этом 2 ноября сообщила компания Nord Stream AG.
Согласно предварительным результатам, на дне обнаружены воронки глубиной от 3 до 5 метров. Находятся они на расстоянии примерно 248 метров друг от друга. Участок, находящийся между ними разрушен, а радиус разлета осколков составил не меньше 250 метров.
В компании отметили, что эксперты продолжают изучать результаты исследования.
Опубликованные результаты примерно совпадают с теми, что озвучивала российская сторона. О двух воронках и вырванном куске трубы длиной 40 метров 31 октября рассказал президент России Владимир Путин.