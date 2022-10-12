Путин ответил, можно ли отремонтировать «Северные потоки»

Отремонтировать подорванные нитки «Северного потока» возможно, если их будут эксплуатировать. Об этом 12 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
«Отремонтировать подорванные газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов», — сказал он.
По словам Путина, одна ветка «Северного потока-2», вероятно, уцелела, давление в трубе сохраняется. Россия готова поставлять газ по этой ветке, если Европа этого хочет. «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран и всё», — подчеркнул глава государства.
Российский президент также назвал актом международного терроризма подрыв «Северных потоков».