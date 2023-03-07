NYT: США не нашли свидетельств причастности России к подрыву «Северных потоков»

США не нашли свидетельств причастности России к подрыву «Северных потоков», сообщает 7 марта The New York Times со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками. Расследователи предполагают, что диверсию на газопроводах могла совершить «проукраинская группа», при этом данных о том, что президент Владимир Зеленский или кто-то из высшего командования Украины имеют отношение к организации подрыва, нет. По словам представителей американских властей, последние данные, полученные в ходе расследования, позволяют утверждать, что подрывы на «Северных потоках» совершили те, кто выступает против политики Владимира Путина. Однако идентифицировать участников диверсионной группы, а также их организаторов пока не удаётся. Детали расследования власти США не раскрывают.

«...операция могла быть проведена неофициально марионеточными силами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности», — говорится в публикации. В Киеве причастность к взрывам отрицают.

Предположения США и Европы о возможной причастности РФ к диверсиям основаны, в частности, на значительном опыте России в проведении подводных операций, однако против этой версии говорит тот факт, что продажа газа, который качали по «Северным потокам», была для Москвы важным источником доходов, отмечают в NYT. По некоторым оценкам, минимальная сумма, которая потребуется для ремонта газопроводов, составляет порядка 500 млн долларов.

Следов американского вмешательства газета тоже не видит. По ее данным, президент Джо Байден и его ведущие помощники не санкционировали миссию по уничтожению трубопроводов. «Чиновники, изучившие разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, возможно, имел место смешанный состав. Чиновники США заявили, что ни американские, ни британские граждане не были вовлечены», — пишет газета. По ее данным, официальные лица США считают, что подрыв, вероятно, был спонсирован неким государством, а произвели его опытные водолазы, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы. Американцы также признают, что «имеют ограниченное представление о принятии решений в Украине», а власти в Киеве «не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций».

При этом NYT отмечает, что предположение о причастности Украины может нарушить отношения между Украиной и Германией, ослабить поддержку немецкой общественности, которая «проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности».