«Взрыв подобного рода могут осуществить только специалисты». Путин рассказал о расследовании подрыва «Северного потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что судно, арендованное «Газпромом», обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на «Северном потоке». Об этом глава государства сообщил 14 марта в эфире телеканала «Россия-1».

«В удалении примерно 30 километров от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв», — сказал он, уточнив, что тот был размещен в «самом уязвимом месте» — на стыке труб. «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено под трубопроводную систему», — отметил Путин.



До этого «Газпром» получил разрешение от датских властей на исследование места взрыва. Согласие требовалось, поскольку инцидент произошел в исключительной экономической зоне страны. После того, как находка была сделана, Россия вновь обратилась к датским властям.



«Мы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно либо совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимое обследование. А если нужно, и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать. И когда сочтут возможным, дадут нам ответ», — заявил президент.



По словам Путина, скорее всего, было заложено несколько взрывных устройств, однако некоторые из них не были задействованы по неизвестной причине.

Сообщения о том, что к происшествию могли иметь отношение некие «украинские активисты», он назвал «полной чушью».

«Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты. Причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — объяснил Путин.

Теоретически, заявил президент, в подрыве могут быть заинтересованы США, «чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе СПГ. Даже если он на 25–30% дороже, чем российский».



«Тишину» со стороны Германии Владимир Путин назвал следствием утраты европейцами «гена независимости, суверенитета и национального интереса». В случае, если «инстинкт национального интереса» европейских партнеров возродится, будущее у «Северного потока», по словам президента, есть.

«В мировой практике нет даже примера ремонта подобных систем после таких происшествий. Но теоретически, технологически всё возможно. Просто это потребует времени и денег определенных, и каких-то новых технологий», — подытожил глава государства.

