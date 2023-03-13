Патрушев сомневается в причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев усомнился в наличии украинского следа в подрыве газопроводов «Северный поток». В издании «Аргументы и факты», которое опубликовано 13 марта, он сказал, что материалы западных СМИ вызывают вопросы о правдоподобности.
По словам Патрушева, подобные акции могут проводить спецподразделения, у которых есть необходимое оборудование и подготовка, а такие есть у США и Англии.
Секретарь Совбеза отметил, что если «газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать».
Ранее стало известно, что прокуратура Германии нашла судно, которое могло использоваться для совершения диверсии на «Северных потоках». По версии немецких расследователей, оборудование для подрыва труб привезли в порт Ростока на грузовике, затем его поместили в трюм яхты. После того, как судно выполнило свою задачу, его вернули владельцу. Позже на борту яхты нашли следы взрывчатки.
Недавно Times рассказал, что Запад молчал об украинском следе диверсий на «Северных потоках», чтобы защитить Киев.