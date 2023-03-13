Патрушев сомневается в причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев усомнился в наличии украинского следа в подрыве газопроводов «Северный поток». В издании «Аргументы и факты», которое опубликовано 13 марта, он сказал, что материалы западных СМИ вызывают вопросы о правдоподобности.



По словам Патрушева, подобные акции могут проводить спецподразделения, у которых есть необходимое оборудование и подготовка, а такие есть у США и Англии.



Секретарь Совбеза отметил, что если «газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать».

